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【廣編】搶！全國電子500萬勤學專案　筆電現省1萬

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▲▼全國電子,筆電,學生優惠,暑假,開學季,舊換新。（圖／全國電子提供）

▲迎接即將到來的暑假及開學季，全國電子電腦、資通訊優惠方案多多。

圖、文／全國電子

大考陸續放榜，準新鮮人對開學筆電需求爆增，3C業者全國電子趁勢推出「500萬勤學大募集」方案，獨家限定的acer 15.6吋效能i7混碟獨顯戰鬥筆電共準備500台，準新鮮人與莘莘學子只要上傳符合申請辦法的准考證或學生證就能以24,900元的專案價將市價34,900元的筆電入手，相當每台直接省下1萬元。

除此之外，全國電子還大手筆的將原廠保固一口氣延長至四年，滿足大學生們求學四年的基本需求，此專案機種另再加贈一組變壓器，可以一組放宿舍、一組放家裡，不用帶來帶去，全國電子獨家的四年原廠保固及多一組的變壓器總市值7,200元，購買這個優惠專案機可以直接省下1.72萬元！

acer 15.6吋大螢幕搭載高效能Intel i7處理器，不只可以拼報告、寫作業，課餘的遊戲體驗也能更順暢，另外8G記憶體、256G SSD加上1TB混碟讓同學們同時享有大容量及享受高速讀寫速度，加上這次的學生限定回饋內容豐富，搶到賺到！（本活動方案恕不再享電腦舊換新）

五月底截止的「電腦舊換新」方案同樣受到消費者的熱烈迴響，5月底前消費者只要帶著任一品牌、機型或款式的電腦舊機，到全台的全國電子門市換購新電腦，舊機不需經過鑑價，立即能享有最高3,000元的現折優惠，堪稱今夏超實際、超誠懇的舊換新方案。

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