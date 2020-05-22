南投草屯多處農水路破損嚴重　蔡培慧冒雨勢勘查要求水保局改善

▲▼行政院中部辦公室執行長蔡培慧（右一）率水土保持局，冒雨勘查南投草屯6條破損嚴重農水路，責成水保局儘速施工改善。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

近日全台因滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局提醒慎防局部豪大雨及短時強降雨。行政院中部辦公室執行長蔡培慧視察茄荖山段農路時表示，一般農路因年久失修、坑坑疤疤，遇到短時強降雨就更容易凹洞情形更嚴重，提高用路民眾的交通風險。

蔡培慧22日率水保局到草屯中原里、御史里、北勢里等多處農路會勘，鎮代表會主席洪坤助及農會代表、當地里長及多位里民均到場關心，水保局也承諾盡早完成修復農路，保障民眾交通行駛及農產運輸之安全。

這幾條農路缺損情形嚴重、路面老化失修，有的路面跟排水溝落差過大，騎車的民眾常因天色昏暗或一時不察就跌落排水溝，十分危險。現場里民指出，農路除日常耕種及運輸農作物，也是里內民眾主要的用路，但長達1公里的農路補了又破、破了又補，造成路面顛簸不平，不時傳出騎士犁田或摔入邊溝的情況。

鎮代會主席洪坤助表示，茄荖山段農路有許多老人家在清晨或黃昏時散步運動，路基因為雨水沖刷而掏空、有的路面坍落，下雨就可以看到雨水積滿凹洞，民眾路過時一旦不察，就容易摔倒受傷。

經蔡培慧執行長與水保局實地會勘了解後，指示確有改善之必要，水保局秘書承諾將儘速協助辦理改善農路，讓農民不管是在日常交通還是運輸農產品，都能保持順暢安全。

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