獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門…她乾坐騎樓嘆：雨下得太誇張

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央氣象局發布豪雨特報，高雄22日上午多處地區出現強降雨，左營區軍校路段出現部分路段積水，水位高度約在腳踝以上，造成周邊交通大塞車，不少民眾就在騎樓等待積水退去。

▲左營軍校路出現積水。（圖／記者吳奕靖攝）

「雨下的超誇張！」騎樓有一名女子向《ETtoday新聞雲》記者表示：自己就在前方的藥局上班，雖然已經開門了，但是因為積水過不去，也沒辦法停車，只能乾坐在騎樓等水退，可以說是最遙遠的上班距離。

▲不少民眾都在騎樓等水退去。（圖／記者吳奕靖攝）