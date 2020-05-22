　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門…她乾坐騎樓嘆：雨下得太誇張

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央氣象局發布豪雨特報，高雄22日上午多處地區出現強降雨，左營區軍校路段出現部分路段積水，水位高度約在腳踝以上，造成周邊交通大塞車，不少民眾就在騎樓等待積水退去。

▲左營軍校路出現積水。（圖／記者吳奕靖攝）

▲左營軍校路出現積水。（圖／記者吳奕靖攝）

「雨下的超誇張！」騎樓有一名女子向《ETtoday新聞雲》記者表示：自己就在前方的藥局上班，雖然已經開門了，但是因為積水過不去，也沒辦法停車，只能乾坐在騎樓等水退，可以說是最遙遠的上班距離。

▲左營軍校路出現積水。（圖／記者吳奕靖攝）

▲不少民眾都在騎樓等水退去。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
台南暴雨受災戶！飛蟻大軍入侵「地磚躺滿上千蟲體」網炸雞母皮
台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒：整夜都不用睡...市府說
獨／高雄強降雨！左營水淹超過腳踝　她開不了店門嘆：雨下太誇張
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／左營這社區下雨必淹...住戶無奈曝「3原因」：遭三面夾擊！里長回應了

面目猙獰！按喇叭提醒綠燈　女駕駛遭三重男「扔傘、猛盯」嚇壞告恐嚇

積欠萬元約談判破局...5煞押上山海扁　警急追現場開5槍救人

高雄仁武區一級警戒...真的淹了　大雨淹過水管路現場畫面曝光

豪雨來襲！巡山測量遇溪水暴漲　屏東4人「受困2hrs↑」…警消拉橡皮艇救援

姑嫂殯儀館停靈處扯髮打到見血　法官一查兩人都是誦經師

錢櫃大火6死究責！董座練台生「嫌疑人身分」接受檢察官偵訊

快訊／台中解禁了！酒店、舞廳「有條件開放」…市府提醒：須備好3類文件

裝潢工自稱「加拿大漢醫學院」受訓　婦胸扎6針「肺像扁塌氣球」慘死

北市酒店復業第一晚！老司機無畏實名制喊：搶頭香　粉紅軍團整「妝」出發　

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

獨／左營這社區下雨必淹...住戶無奈曝「3原因」：遭三面夾擊！里長回應了

面目猙獰！按喇叭提醒綠燈　女駕駛遭三重男「扔傘、猛盯」嚇壞告恐嚇

積欠萬元約談判破局...5煞押上山海扁　警急追現場開5槍救人

高雄仁武區一級警戒...真的淹了　大雨淹過水管路現場畫面曝光

豪雨來襲！巡山測量遇溪水暴漲　屏東4人「受困2hrs↑」…警消拉橡皮艇救援

姑嫂殯儀館停靈處扯髮打到見血　法官一查兩人都是誦經師

錢櫃大火6死究責！董座練台生「嫌疑人身分」接受檢察官偵訊

快訊／台中解禁了！酒店、舞廳「有條件開放」…市府提醒：須備好3類文件

裝潢工自稱「加拿大漢醫學院」受訓　婦胸扎6針「肺像扁塌氣球」慘死

北市酒店復業第一晚！老司機無畏實名制喊：搶頭香　粉紅軍團整「妝」出發　

全台20縣市豪雨特報！屏東迎超大豪雨⋯中部以南「豪雨區漸擴大」

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

中職／伯納找到新工作　訓練中心教練培育年輕投手

慧洋海運擬配發1.75元股利　現金殖利率達6.2%

安心用餐認明2版「宣言單張」　食藥署：只要做到4要求都能貼

每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝光了

人大審「港區國安法」　陸委會批：侵害民主人權自由

快訊／陳其邁表態：6月6日我應該會回去投票

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

社會熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

2000元騙走2支勞力士　熱褲輕熟女照曝光

新莊化糞池飄21cm嬰屍！他爆料背後故事

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

恐無罪！ 未婚懷孕吃墮胎藥　19週嬰屍沖進化糞池

知名豆花店員工自爆「16年偷600萬」　老闆氣炸提告

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

換妻團長娶嫩模　揪夫妻團戰遍東南亞

激戰女主任300回！中油公關拿教育金養小三

賓士男點飄過L彎！9機車被撞成「裝置藝術」

更多熱門

相關新聞

罷韓民調一面倒！館長：6月6日很刺激

罷韓民調一面倒！館長：6月6日很刺激

高雄市長韓國瑜的罷免投票將於6月6日進行，越來越多名嘴、網友都加入結果預測。「館長」陳之漢21日在臉書發起票選活動，24小時吸引20萬人參與，投票結果也在今天清晨出爐。

雨彈襲高雄！仁武大面積積水

雨彈襲高雄！仁武大面積積水

快訊／高雄出現強降雨！左營軍校路水淹腳裸

快訊／高雄出現強降雨！左營軍校路水淹腳裸

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

台南雨彈半小時　「安中河」再現

台南雨彈半小時　「安中河」再現

關鍵字：

高雄積水淹水梅雨上班

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

全台縣市22日　停班停課懶人包

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面