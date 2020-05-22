獨／高雄鹽埕新興街逢雨必淹　住戶怨：6月6日之後就不會了！





▲鹽埕區新興街淹水狀況，有盆栽已經被水淹過 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，而高雄鹽埕區新興街也出現大面積淹水，住戶抱怨從一早就開始淹，大家趕緊出動沙包、木板出來擋水，但有些來不及擋就淹進去了，就有住戶忍不住抱怨每逢大雨必淹，但「6月6日之後就不會了！」。

▲鹽埕區新興街淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨，而高雄鹽埕區新興街也出現大面積淹水，車輛行經時全減速慢行，住戶說，早上8點多就開始淹，高度約腳踝高，甚至水都淹進家裡面，附近住戶只好趕緊將東西往上堆，或是出動沙包和木板當作水閘門。

▲鹽埕區新興街淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

就有賣口罩的店家無奈抱怨，這附近因為地勢較低，每逢下大雨就淹水，還有人說：「6月6日之後就不會了！」





▲也有住戶認為比起以往，淹水狀況好很多了 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過也有住戶指出持反方向意見，她認為這次水含的汙泥較多，但比起過去，現在已經好很多了，雖然市府清水溝清很乾淨，但民眾亂丟垃圾也是會塞住，再加上汙泥多才會洩得會比較慢。

▲水淹進房子裏頭。（圖／記者吳奕靖攝）