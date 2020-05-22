高雄仁武區一級警戒...真的淹了　大雨淹過水管路現場畫面曝光

記者洪靖宜、黃子倩／高雄報導

氣象局針對全台21縣市發布大豪雨特報，受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，而高雄仁武區鳳仁路，時常飽受路積淹水，而這次也因大雨關係，水也積到腳踝高；在水管路也是出現大面積積水情形，有機車騎士怕機車拋錨，還直接繞道。





▲高雄仁武區鳳仁路與澄觀路。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄仁武區鳳仁路與澄觀路。（圖／記者黃子倩攝）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨，而高雄仁武區鳳仁路與澄觀路，時常飽受路積淹水，而《ETtoday新聞雲》記者約9點多實際到場觀察，這次也因大雨關係水也積到半個輪胎高，汙濁雨水更讓人無法看清路面標示，機車根本沒辦法一起騎，因為淺起的大水花會影響視線，駕駛們經過時都得小心翼翼。

▲水管和仁祥路路口。（圖／記者黃子倩攝）

另外，因為大雨來得又大又急，仁武區水管路也有積水狀況，最深的地方約有一個輪胎高，像是水管和仁祥路路口，出現大面積積水情形，有機車騎士怕機車拋錨，還直接繞道。

▲騎車騎士進到鳳仁路時濺起大片水花。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼高雄市仁武區淹大水。（圖／翻攝臉書仁武人大小事）