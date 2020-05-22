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墾丁行遇豪雨！　陳時中瞄到記者「木屐」超驚艷：我也想買一雙

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▲▼連日大雨，記者穿木屐上工，指揮官陳時中看到驚艷「也想買一雙」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲連日大雨，記者穿木屐上工，指揮官陳時中看到驚艷「也想買一雙」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

豪大雨席捲南台灣，防疫五月天23日仍決定前往墾丁示範「防疫新生活」，指揮官陳時中今（22）日在記者會上坦言，下雨的確會增加不便，如果有產生災情的話，應該會取消。而他也突然對一名記者腳上的「木屐」產生興趣，直言「我也想買一雙這種鞋子」，逗趣言論引發網友熱議，紛紛封他為最強業配王。

▲▼陳時中笑說想買跟記者一樣的拖鞋。（圖／攝影中心攝）

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▲陳時中笑說想買跟記者一樣的木屐。（圖／攝影中心攝）

陳時中週末將率領防疫團隊前往屏東墾丁，除逛夜市，更將把「疫情記者會」移師墾丁福華舉行；然而根據氣象局預報，受到滯留鋒面及西南氣流影響，國內各地都有大雨、豪雨發生，週六中南部仍有雨勢。媒體昨日於疫情記者詢問，如果遭逢大雨是否還繼續行程，陳時中回應。下雨也要過日子「其實下雨有朦朧的美也很好」。

指揮中心團隊將搭乘高鐵、實際走訪景點。莊人祥日前表示，這項行程是為了讓社會大眾都能力行防疫新生活運動所做的示範，只要個人及業者都能依循防疫新生活指引並確實執行，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

陳時中日前表示，第一站選墾丁，是因為清明連假點名墾丁太過壅擠，造成商家收益減低。不過，陳時中笑道，「也許是我自己很想去啦」，希望藉自身力量，從台灣最南端示範一下，旅遊可以開始進行了。

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