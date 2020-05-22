商人送240救濟金！斯里蘭卡千人推擠搶錢　3女遭踩死9傷

▲事發現場留有民眾的拖鞋。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

斯里蘭卡為了防堵疫情擴散，自3月20日以來實施封鎖，民眾生計也開始出現困難狀況。該國首都可倫坡（Colombo）日前還發生一起悲劇事件，當時一名商人在齋戒月開始前發放1500盧比（約台幣240元）的救濟金，結果3名女子過程中被踩死，另外還有9人重傷。

綜合《法新社》、《英國廣播公司》報導，當地議員拉赫曼（Mujibur Rahman）21日說明事件經過，時值穆斯林齋戒月期間，可倫坡一名商人在倉庫前發放救濟金，約有1000人排隊等著拿錢，大門打開後，眾人混亂的踩踏情形導致3名女子死亡。

▲執法人員前往現場。（圖／路透）



據了解，1500盧比相當於一名勞工的每日薪資。拉赫曼說明，人們對於經濟狀況很絕望，兩個月都沒有收入，當時有些人試圖插隊，強行進入，有一名女性摔倒，接著被踩死。他補充還有另外9人重傷，緊急送醫治療。

當地警方表示，事前並不知道商人要發錢，這個救濟活動未經授權。參與此事的6人因為違反封鎖令已被逮捕，至於傷者則在可倫坡的國家醫院休養。

斯里蘭卡通報超過1000例新冠肺炎（COVID-19）確診數、9人死亡。可倫坡與周邊地區都進入封鎖狀態，當局本月曾向514萬生活在貧窮線以下的家庭，每戶發放5000盧比（約台幣800元），當時同樣在村莊引發混亂局面。