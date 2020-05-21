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全台首座　「谷芳有機茶園」取得合法農產品初級加工場登記證

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▲ 新北拚防疫也拚市政 「谷芳有機茶園」取得全台首座合法農產品初級加工場。（圖／新北市農業局提供）

▲「谷芳有機茶園」取得全台首座合法農產品初級加工場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府輔導「谷芳有機茶園」取得首張農產初級加工場登記證。有鑑於小農受限於經營規模，以往不易取得食品工廠登記，影響其通路推展。透過取得農產初級加工場登記證，便能滿足規模較小、加工型態相對單純的小農加工需求，幫助小農開拓消費通路，邁向多元市場，後續將輔導更多農友辨理相關登記事宜。

農業局表示，行政院農委會於2020年3月26日發布「農產品初級加工場管理辦法」，「農產品初級加工場」的核准對象是農民，申請三步驟為，取得農業設施容許同意、通過相關衛生安全課程，並向地方政府提出申請。其中，申請登記的建築須符合農業用地使用規範，加工場設施規模上限為200平方公尺，而加工場的衛生安全比照GHP規範。

▲ 新北拚防疫也拚市政 「谷芳有機茶園」取得全台首座合法農產品初級加工場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜與谷芳有機茶園洪佳玉及女兒李昱萱合影。

此外，加工原料需採用國產溯源「三章一Ｑ」的農產品。目前法規正面表列所適用的農糧加工品項，可分為類別為「乾燥」、「粉碎」、「碾製」和「焙炒」等四大類，共計兩百餘項加工品項。有取得產銷履歷加工驗證或有機加工驗證者不在此四類限制中，不在表列項目者亦可向農委會提出審查申請。

取得首張合法登記證的農民，同時也是谷芳有機茶園的主人李昌峻表示，經營有機茶園多年，很多通路的合作機會都礙於沒有工廠登記證，無法與具規模的廠商協力銷售。自農委會4月16日提供申請文件格式後，在農業局的輔導下20天內就完成登記，讓他們快速取得農產品初級加工場資格。

▲ 新北拚防疫也拚市政 「谷芳有機茶園」取得全台首座合法農產品初級加工場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 谷芳有機茶園示範加工流程。

李昌峻說，未來將更有信心把自家最高品質的綠茶粉，打入大型連鎖銷店的供應通路，甚至與知名烘培品牌、飯店業者合力推出更多有競爭力的產品，讓小農的產品能夠合法上架到更多的大型消費通路，也使更多的消費者認識三峽在地的精品好茶。

農業局長李玟表示，秉持著「先創通路，再開農路」的精神，積極輔導轄內有需求的農友取得登記，創造小農產品附加價值。未來更可集結取得登記的小農打團體戰，一同行銷新北特產品牌與創造知名度，除讓國人支持在地小農，也把握機會行銷至國際舞台。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北拚防疫也拚市政 「谷芳有機茶園」取得全台首座合法農產品初級加工場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 谷芳有機茶園採茶。

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