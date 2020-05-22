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疫情衝擊！陸國防預算增幅僅6.6％　彭博：1991年以來最低

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▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

▲中國2020國防預算增加幅度為6.6％。（圖／翻攝中國之聲）

記者張方瑀／綜合報導

中國財政部的預算報告中指出，今年國防支出為12680億元（人民幣，下同），預算增加幅度為6.6％。《彭博》指出，這是自1991年以來的最低增幅，這也是北京當局在經濟成長放緩之下，所做出的權衡結果。

根據中國財政部的預算報告中指出，2020年國防支出部分為12680億元，預算增加幅度為6.6％；相較於2019年的7.5％，仍有微幅下跌。《彭博》指出，新冠肺炎疫情導致中國大陸經濟成長放緩，所以國防預算的安排就是北京當局權衡之下的結果。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）軍事開支研究員Nan Tian表示，儘管中國在疫情過後看似快速向前，且後續影響也比其他國家還小，但不可否認的是，經濟仍舊受到打擊，「某種形式的縮減是無法避免的。」

中國的國防預算向來受到軍事專家注意，因為這是能夠用來衡量解放軍發展的官方數據之一。根據SIPRI統計，2019年中國的國防預算是全球第二高，佔了全球軍費開支的14％，最高的則是美國，占了38％。

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►陸2020國防預算曝光　比去年增加6.6%、達5.3兆

►防疫期間也要一樣美麗！

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