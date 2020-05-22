親子尋寶就到家樂福！紐澳週天然超值選品話題代購商品任你挑　打造居家野餐趣

▲來家樂福紐澳週一次將特色商品一次打包，還能跟小孩一起親子DIY製作美味早餐。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

每當到了週末時，最讓父母煩惱的不是經過短暫休息後又要工作，而是要開啟什麼話題來跟小孩相處，增加親子間的互動。儘管暑假也要來臨，苦於疫情影響也不能隨意出國，但又想要好好的「接近大自然」，這時候不妨帶著小孩來一場「餐桌大冒險」，一起走進家樂福紐澳週尋寶，藉由各種紐澳週主打美食、道地特色商品來好好認識這兩個國家，在餐桌上「環遊世界」的趣味增添添親子感情。

在澳洲代表處的協助下，家樂福紐澳週特別網羅了紐西蘭、澳洲兩地特色商品，只要走入賣場，一小時就能跟著家人輕鬆遊紐澳，把網路上看到狂推的熱銷款帶回家。例如小孩最愛的零食系列，「澳洲Vege木薯脆餅片/米餅」天然無麩質；或是下午茶時來一杯牛奶配上澳洲國民榖片「Weet-Bix澳洲全穀片Mini(杏桃、野莓口味）」吃起來清爽健康又美味。此外，澳洲carman’s能量棒也是許多減重的人購買的好選擇，用大豆混合著蛋白質，再配上每一口都咬得到的堅果增添口感，飽足感十分夠。

▼小朋友最愛的零食有超多種類可以挑選。（圖／資料照）



此外，紐西蘭因為純淨水質、火山灰土壤以及清新空氣，讓當地的奇異果口感跟賣像極佳，不管是酸中帶甜的綠果奇異果或是帶有清新甜味的黃金果奇異果，都富含滿滿的維他命C，吃起來口感酸甜又健康；而紐西蘭蘋果也是小孩愛吃的水果清單之一，咬起來清脆爽口，表皮未上蠟的愛妃蘋果更是可以直接帶皮一起吃，健康更加倍。而紐西蘭百年歷史國寶「艾爾邦百花蜂蜜」也在紐澳週找得到，跟小孩一起親子DIY將蜂蜜混入優格中增添微甜口感，不只美味又十分健康。

▼紐西蘭的綠果奇異果酸中帶甜、黃金果奇異果清新香甜，未上蠟的愛妃蘋果甚至可以連皮一起吃。



除了適合親子的商品外，也有屬於大人的「放鬆系選物」，例如熱門代購商品，提取自澳洲綿羊毛中油脂，塗抹在皮膚上具有舒緩、補水功效的「經典綿羊油」以及被鄉民推爆的「Lucas 木瓜霜」，不管是皮膚龜裂、乾嘴唇、或是輕微刮傷、蚊蟲叮咬，都能達到舒緩的功效；還有大人夜間放鬆最愛，像是每瓶酒標都有不同故事的澳洲19宗罪紅酒（19 Crimes Wines），在喝酒時如能沈浸當時被放逐到澳洲的故事主角，意外開墾出這片新天地，除了喝得過癮，還要有老饕級搭配，家樂福嚴選30月齡的安格斯黑牛排，不使用生長激素及抗生素，油花分布均勻，只要簡單煎過撒上海鹽，兩者搭配就能「放逐」整個夜晚。

▼經典綿羊油、Lucas木瓜霜是許多人到澳洲必購清單之一。

這次家樂福的紐澳週集合了許多當地暢銷美食、人氣代購商品以及直送新鮮牛羊及水果，在現在不能出去國的特殊時期，也能透過逛賣場來「環遊世界」，現在就拉著家人一起到家樂福尋寶，來看看誰能挑到最道地的紐澳口味。

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