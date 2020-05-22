　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

親子尋寶就到家樂福！紐澳週天然超值選品話題代購商品任你挑　打造居家野餐趣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼家樂福紐澳週商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲來家樂福紐澳週一次將特色商品一次打包，還能跟小孩一起親子DIY製作美味早餐。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

每當到了週末時，最讓父母煩惱的不是經過短暫休息後又要工作，而是要開啟什麼話題來跟小孩相處，增加親子間的互動。儘管暑假也要來臨，苦於疫情影響也不能隨意出國，但又想要好好的「接近大自然」，這時候不妨帶著小孩來一場「餐桌大冒險」，一起走進家樂福紐澳週尋寶，藉由各種紐澳週主打美食、道地特色商品來好好認識這兩個國家，在餐桌上「環遊世界」的趣味增添添親子感情。

在澳洲代表處的協助下，家樂福紐澳週特別網羅了紐西蘭、澳洲兩地特色商品，只要走入賣場，一小時就能跟著家人輕鬆遊紐澳，把網路上看到狂推的熱銷款帶回家。例如小孩最愛的零食系列，「澳洲Vege木薯脆餅片/米餅」天然無麩質；或是下午茶時來一杯牛奶配上澳洲國民榖片「Weet-Bix澳洲全穀片Mini(杏桃、野莓口味）」吃起來清爽健康又美味。此外，澳洲carman’s能量棒也是許多減重的人購買的好選擇，用大豆混合著蛋白質，再配上每一口都咬得到的堅果增添口感，飽足感十分夠。

▼小朋友最愛的零食有超多種類可以挑選。（圖／資料照）

家樂福（圖 資料照）

此外，紐西蘭因為純淨水質、火山灰土壤以及清新空氣，讓當地的奇異果口感跟賣像極佳，不管是酸中帶甜的綠果奇異果或是帶有清新甜味的黃金果奇異果，都富含滿滿的維他命C，吃起來口感酸甜又健康；而紐西蘭蘋果也是小孩愛吃的水果清單之一，咬起來清脆爽口，表皮未上蠟的愛妃蘋果更是可以直接帶皮一起吃，健康更加倍。而紐西蘭百年歷史國寶「艾爾邦百花蜂蜜」也在紐澳週找得到，跟小孩一起親子DIY將蜂蜜混入優格中增添微甜口感，不只美味又十分健康。

▼紐西蘭的綠果奇異果酸中帶甜、黃金果奇異果清新香甜，未上蠟的愛妃蘋果甚至可以連皮一起吃。

▲▼家樂福紐澳週商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

除了適合親子的商品外，也有屬於大人的「放鬆系選物」，例如熱門代購商品，提取自澳洲綿羊毛中油脂，塗抹在皮膚上具有舒緩、補水功效的「經典綿羊油」以及被鄉民推爆的「Lucas 木瓜霜」，不管是皮膚龜裂、乾嘴唇、或是輕微刮傷、蚊蟲叮咬，都能達到舒緩的功效；還有大人夜間放鬆最愛，像是每瓶酒標都有不同故事的澳洲19宗罪紅酒（19 Crimes Wines），在喝酒時如能沈浸當時被放逐到澳洲的故事主角，意外開墾出這片新天地，除了喝得過癮，還要有老饕級搭配，家樂福嚴選30月齡的安格斯黑牛排，不使用生長激素及抗生素，油花分布均勻，只要簡單煎過撒上海鹽，兩者搭配就能「放逐」整個夜晚。

家樂福 。（圖／記者周宸亘攝，加警語）

▼經典綿羊油、Lucas木瓜霜是許多人到澳洲必購清單之一。

▲▼家樂福紐澳週商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

這次家樂福的紐澳週集合了許多當地暢銷美食、人氣代購商品以及直送新鮮牛羊及水果，在現在不能出去國的特殊時期，也能透過逛賣場來「環遊世界」，現在就拉著家人一起到家樂福尋寶，來看看誰能挑到最道地的紐澳口味。

#同場加映　會員專屬集點換購，消費每滿500元就即贈1點，5點起即能換購GoodPlus+日系時尚廚具

換購網站點此：https://lihi1.com/d1ijx
 

ET快訊
破億影片下面留言「我來自台灣」！釣出Alan Walker回
雨彈又來！樹德科大門前淹成河　學生蜂擁「搶救倒地機車」
純潔女友害羞不給碰「不敢看下面」　他一查驚見「男客名單落落長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

親子尋寶就到家樂福！紐澳週天然超值選品話題代購商品任你挑　打造居家野餐趣

極簡風格廚房的魅力：發覺獨一無二的純潔感官

東森農場強打「大樹之光」玉荷包　王令麟聯手3大咖熱情開賣催落去

【廣編】搶！全國電子500萬勤學專案　筆電現省1萬

【廣編】網瘋在家慢煎培根？讓眾網友餓到崩潰的培根美味秘密竟是這個

搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

古代開店賣什麼掛什麼　廣告招牌設計「幌子」拉客超搶眼

文青控快看！ABG Coffee打造「純白隨行咖啡杯」　還有環保提袋超欠收

台北101購物中心宣布6月「回復營業時間」　上午11點開門見客

東森購物得意狗兒童繪畫著色比賽徵件開跑　總獎金高達20萬元

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

親子尋寶就到家樂福！紐澳週天然超值選品話題代購商品任你挑　打造居家野餐趣

極簡風格廚房的魅力：發覺獨一無二的純潔感官

東森農場強打「大樹之光」玉荷包　王令麟聯手3大咖熱情開賣催落去

【廣編】搶！全國電子500萬勤學專案　筆電現省1萬

【廣編】網瘋在家慢煎培根？讓眾網友餓到崩潰的培根美味秘密竟是這個

搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

古代開店賣什麼掛什麼　廣告招牌設計「幌子」拉客超搶眼

文青控快看！ABG Coffee打造「純白隨行咖啡杯」　還有環保提袋超欠收

台北101購物中心宣布6月「回復營業時間」　上午11點開門見客

東森購物得意狗兒童繪畫著色比賽徵件開跑　總獎金高達20萬元

在初戀男友婚禮復仇！　正妹「前後左右敞開」雙球快被看光…風田驚呼：會脹

「叫賣王」又來了！陳其邁撩落去　25日東森購物賣大樹玉荷包

向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉行「120分鐘線上公益音樂會」

不斷更新／大爆雨10校宣布停課　全台停班停課懶人包一次看

要走250公里返鄉！印度民工偷腳踏車　留道歉字條「曝露苦衷」

人民幣兌美在岸價跌破7.14　創7個月新低

慈濟投入新冠疫情援助報告　獲聯合國OCHA刊登

立院三讀／操作槍納入槍枝管制　違法製造販賣「模擬槍」最高處250萬罰鍰

中職／彈力球爭議　周思齊更看重檢測過程、數據可信度

產官學攜手啟用南投足球培育發展中心　開啟南投足球元年

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

消費熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

限量20組！小7「2.0版Switch組合包」來了

限時6天開跑！超商冰美式、拿鐵買1送1

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

僅5/21一天！無印良品不限金額結帳再81折

520突襲！愛買「Switch組合包」又來了！

ABG打造「純白隨行咖啡杯」！還有環保提袋超欠收

搭捷運不無聊！享受豐富廣告視覺饗宴

貝克漢彭于晏張鈞甯一同領風起跑

古代開店賣什麼掛什麼　「幌子」拉客超搶眼

網瘋在家慢煎培根？培根美味秘密讓人餓到崩潰

美咖盜南韓網友試色圖　

王令麟聯手3大咖　熱情開賣「大樹之光」

全國電子500萬勤學專案　筆電現省1萬

更多熱門

相關新聞

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

台南市長黃偉哲是台南農特產品的最佳代言人，他代言推薦的台南水果、農特產品，每一樣都快速變成熱銷網紅產品，最近由他代言的台南好麵再度成為熱門話題，蔡英文總統還親臨疾管署致贈100組「台南好麵－麵麵俱到」，形容這是「英雄麵」特向全國防疫英雄致敬，祝福防疫工作「面面俱到」。

豐原家樂福房東賣大樓　花蓮飯店業者砸15億元買

豐原家樂福房東賣大樓　花蓮飯店業者砸15億元買

第一手建商丟下爛攤子！新店家樂福旁25年大窟窿　將變身地標住宅

第一手建商丟下爛攤子！新店家樂福旁25年大窟窿　將變身地標住宅

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

跨一區每坪少5萬　靠首購族支撐！鳳山五甲房市轉熱

跨一區每坪少5萬　靠首購族支撐！鳳山五甲房市轉熱

關鍵字：

家樂福紐澳週紅酒能量棒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面