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濃起司堅果口感香脆！恩熙俊配紅酒啤酒評「災害級」好吃　大推「這我買爆」

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▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

▲不少人下班後選擇喝點小酒配零食，當作舒壓放鬆的方式。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

上班族每天面對難搞上司和討人厭的同事，壓力有夠大，下班只想宅在家來點零食配酒，喝一杯把煩惱都忘掉。紅白酒、啤酒或是烈酒、調酒各有擁護者，不過常見的下酒菜像是炸物、燒烤或洋芋片，往往對身體的負擔較大，讓不少網友發問，求配酒好吃又能不傷身的零食。在YouTube發表不少酒類影片、頻道擁有近35萬粉絲訂閱的網紅恩熙俊，近日就拍片曝光他私下獨家下酒零食吃法，還發揮實驗家精神，一口零食一口酒，把紅酒、啤酒、白蘭地、威士忌、琴酒、龍舌蘭搭配零食全喝過一輪，評比出最速配組合供想要小酌的人參考，其中更出現「災害級」好吃的組合，讓恩熙俊狂推「絕對吃爆」！

自稱酒類生活家的恩熙俊並非全職YouTuber，同樣身為上班族的他，非常懂得被工作折磨一天後，想喝酒配零食舒壓的感受，但他認為辛苦的人值得更好的零食！大家都知道堅果的好油脂及多樣微量營養素，對人體有很多好處，每日吃堅果有益身體健康，所以他選擇萬歲牌最新推出的「濃起司堅果」。裡頭嚴選顆顆飽滿紮實的杏仁、腰果兩種堅果，以獨家淋漿製程，裏上香濃高達起司，影片中，恩熙俊獻出「萬歲牌濃起司堅果」的初體驗，mix堅果和起司的濃起司堅果，讓從學生時代就是萬歲牌愛好者的恩熙俊，還沒折開全新黑底金色包裝就超期待！

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

一入口，吃得到真實高達起司絲，起司香和堅果香碰撞出的滋味濃郁不膩口，好吃到恩熙俊大讚「味道很濃耶」、「不會太鹹」、「有起司味又脆，口感滿爽的」，而且一吃就讓他想喝酒了。

首先登場的是紅酒，恩熙俊分享過去喝紅酒多配起司盤，硬起司一咬就崩毀、軟起司則少了口感，而「萬歲牌濃起司堅果」既有濃郁起司香氣又有堅果的脆度，非常搭紅酒。炎熱夏天，冰涼有氣的啤酒是許多酒友首選，恩熙俊認為啤酒跟低溫烘焙的濃起司堅果口感同樣清爽，搭在一起「完全沒毛病」，兩者都是跟好友「喇賽」時必備良品。或是夏天騎車曬太陽好熱，回家吃一包「萬歲牌濃起司堅果」配一罐啤酒超消暑。雖然濃起司堅果美味程度讓恩熙俊一口接一口停不下來，但有時為了配酒打開零食卻吃不完，萬歲牌夾鏈袋包裝貼心NO.1，讓堅果不易受潮更能保鮮，很適合買一包放在辦公室，餓了就吃一點解嘴饞。夾鏈袋方便保存，也成為坐車出遊時的好幫手，分享濃起司堅果時不怕封口大開、不小心撒了一地難清理。

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

恩熙俊在影片中，還嘗試將「萬歲牌濃起司堅果」搭配琴酒、龍舌蘭、威士忌和白蘭地。與琴酒混合後味道嚐來有種微妙的平衡，酒的草本味會蓋掉一點濃起司香味，他認為多數人可能覺得「味道有趣很特別」；配龍舌蘭則應該會收穫某一派人芳心。威士忌和濃起司堅果組合不是恩熙俊的菜；搭配白蘭地則是前味很棒，後味酒的木質味嚐起來不夠完美。最後，恩熙俊總結排名，「萬歲牌濃起司堅果」搭配紅酒及啤酒是他心中的完美組合，以電玩遊戲來比喻，這兩種搭法就是「災害級」好吃！加上7-11、全家便利商店就能買到單包110元的濃起司堅果，身材危機隨時可能發生。

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

影片結尾，恩熙俊加碼透露平常最愛的下酒零食吃法，他把濃起司堅果混合萬歲牌杏仁小魚和蜜汁腰果，一把吃到3種美味，就像在嘴裡感受到豐富澎湃的交響樂，讓恩熙俊大讚雖然濃起司堅果不便宜，但絕對是「好東西」。不論上班族小喝一杯撫慰心靈，或是學生想成為同儕的羨慕對象，一包通通搞定。

▲▼萬歲牌,濃起司堅果,高達起司,紅酒,啤酒,恩熙俊。（圖／翻攝自影片）

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