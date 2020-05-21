　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌率新內閣宴請民進黨立委　餐敘聚焦紓困振興方案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文20日宣誓就職，正式展開第二任期，行政院長蘇貞昌續任閣揆也在20日宣誓就職。由於此次內閣成員有微幅變動，蘇貞昌計畫於21日晚間與25日分兩批次與民進黨立委餐敘，據與會者轉述，會中氣氛相當熱絡，大家也都非常認真，「很像繼續在立法院質詢」，多名立委也針對先前紓困方案產生的亂象提出意見，行政院秘書長李孟諺也允諾會持續與大家溝通。

事實上，蘇貞昌過去就有定期跟民進黨立委餐敘溝通的習慣，這次續任閣揆，安排在21日及25日兩天傍晚與黨內立委餐敘座談。據了解，21日首批將先與彰化以北及不分區的民進黨立委餐敘座談，25日則是與南部的綠營立委餐敘，政院官員透露，這次內閣僅有微幅異動，不過還是希望藉著餐敘座談，介紹官員給立委們認識，與委員們「打招呼」熟悉彼此。

有不具名的與會立委透露，會中大部分的時間都在講紓困，「大家都很認真，很像繼續在立法院質詢」，蘇貞昌也感性地談到，自己一年前接任行政院長時，就向蔡英文表示自己不是為了個人或民進黨，而是害怕年輕時打拚一輩子的理想，在晚年階段成果會消失，自己是為了一輩子打拚的理想接任閣揆。

蘇貞昌也舉例，當今的環境很艱困，不過去年立法院在三讀同婚專法前，縱使黨內大家的意見分歧，不過最終大家還是團結一心，站在理念的這一邊。

▲行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌日前與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，包括無黨籍立委林昶佐和台灣基進立委陳柏惟也有出席餐敘，餐敘中也上台發表演說，感謝大家在去年選舉期間的幫助。一名與會者表示，餐敘大約在晚間8點半解散，蘇貞昌也非常感謝沒有人提早離席，「大家都坐到水果端上來」，反應也都相當熱烈，很像延續在立法院的感覺。

行政院發言人丁怡銘受訪時表示，蘇貞昌在會中除了感謝所有委員在立法院的幫忙，讓紓困條例和預算順利三讀通過，也強調民進黨雖然在前年的選舉遭受挫敗，但還是在每個議題上堅守價值，就像立法院在處理同婚專法時，一開始雖然被選舉的挫敗嚇到，甚至有人在群組裡遭到霸凌，「不過最後大家都撐住了」，一關接著一關過，每個人民也看到了民進黨勇敢度過、堅守價值的信念，以致於在今年的大選贏得勝利。

丁怡銘說，許多立委在會中也針對日前紓困產生的亂象提出意見，大家也體諒行政團隊很辛苦，在短時間內急著要讓社會經濟恢復活動，不過多數立委也希望在做出任何決策前，也應該先向大家溝通，待決策出來後再向大家報告。

此外，紓困期即將過去，即將要進入振興期，多數立委也提出經濟部計畫推出的「酷碰券」名稱不太好，使用的誘因也不夠，行政團隊也允諾會參考大家的意見，況且現在的方案也與當初計劃推出的酷碰券不太一樣，不僅名稱不一樣，額度、折扣也不一樣，李孟諺也強調「會給大家驚喜」。

民進黨立委何志偉則說，有立委希望紓困可以分群、分類，以受損嚴重與影響程度的不同做區隔，也有些基層認為受損嚴重卻沒有受到照顧，希望行政院未來可以調整方案，並且檢討執行成效，蘇貞昌也正面回應，表示大家的意見都會詳實記錄，政府也會持續滾動式檢討。

其他人也看了這些...

蔡英文宣誓就職唱國歌　全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉
「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付
蔡英文點名「防疫國家隊」　讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄

更多熱門新聞...

蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣　重申8字堅定原則
蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路
蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐　醫：上面都
19週男嬰「從馬桶沖進化糞池」恐無罪！未婚懷孕女認了
快訊／高雄市宣布：3地區22日停止上班上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨要蔡英文親登太平島宣示主權　2項公決案22日立院闖關

連勝文反罷韓：高雄4年經歷5次投票　勞民傷財是幫了誰？

「有些人就是喜歡被看私處」語出驚人　蔡易餘再批：刑法設檢舉制度「疊床架屋」

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」他爬完…畫面惹哭網友

豪雨來襲！政府部門嚴陣以待　蔡英文提醒嚴防淹水、坍方

蘇貞昌率新內閣宴請民進黨立委　餐敘聚焦紓困振興方案

捷克參議院50：1壓倒性挺議長訪台　游錫堃歡迎：位階僅次總統

與美麗島事件起訴檢察官和解　施明德：寛恕是結束苦痛最美麗的句點

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

國民黨要蔡英文親登太平島宣示主權　2項公決案22日立院闖關

連勝文反罷韓：高雄4年經歷5次投票　勞民傷財是幫了誰？

「有些人就是喜歡被看私處」語出驚人　蔡易餘再批：刑法設檢舉制度「疊床架屋」

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」他爬完…畫面惹哭網友

豪雨來襲！政府部門嚴陣以待　蔡英文提醒嚴防淹水、坍方

蘇貞昌率新內閣宴請民進黨立委　餐敘聚焦紓困振興方案

捷克參議院50：1壓倒性挺議長訪台　游錫堃歡迎：位階僅次總統

與美麗島事件起訴檢察官和解　施明德：寛恕是結束苦痛最美麗的句點

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

「藍天奶霜小鸚鵡」集天空夢幻色！睡姿、表情超逗趣　反差萌更圈粉

暖騎士見「跛腳汪」折返餵漢堡　下秒劇情神反轉！險被反咬一口

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

呱吉預估罷韓會失敗…端「祭品文」

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

了不起！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

市長合照少了他變一袋垃圾　高市府：低級

快訊／妹澳洲離奇亡...姐哭求外館找真相　澳重大刑案組「重啟調查」！

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色

蔡英文520演說讚防疫　洪秀柱：有這麼好？

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」惹哭網

妹澳洲打工「離奇亡」骨灰回台被亂丟...姐姐哭求外館找真相

更多熱門

相關新聞

豪雨來襲！蔡英文：嚴防淹水、坍方

豪雨來襲！蔡英文：嚴防淹水、坍方

根據氣象局資料，滯留鋒面及西南氣流影響，21日晚至22日全台各地有局部大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。總統蔡英文利用官方LINE帳號提醒民眾注意安全，也表示政府會嚴陣以待。

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

藍營批蔡英文政見跳票　勞動部回應了！

藍營批蔡英文政見跳票　勞動部回應了！

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

關鍵字：

蔡英文520蘇貞昌行政院民進黨丁怡銘李孟諺

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

新莊化糞池飄21cm嬰屍！他爆料背後故事

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面