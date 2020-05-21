蘇貞昌率新內閣宴請民進黨立委　餐敘聚焦紓困振興方案

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文20日宣誓就職，正式展開第二任期，行政院長蘇貞昌續任閣揆也在20日宣誓就職。由於此次內閣成員有微幅變動，蘇貞昌計畫於21日晚間與25日分兩批次與民進黨立委餐敘，據與會者轉述，會中氣氛相當熱絡，大家也都非常認真，「很像繼續在立法院質詢」，多名立委也針對先前紓困方案產生的亂象提出意見，行政院秘書長李孟諺也允諾會持續與大家溝通。

事實上，蘇貞昌過去就有定期跟民進黨立委餐敘溝通的習慣，這次續任閣揆，安排在21日及25日兩天傍晚與黨內立委餐敘座談。據了解，21日首批將先與彰化以北及不分區的民進黨立委餐敘座談，25日則是與南部的綠營立委餐敘，政院官員透露，這次內閣僅有微幅異動，不過還是希望藉著餐敘座談，介紹官員給立委們認識，與委員們「打招呼」熟悉彼此。

有不具名的與會立委透露，會中大部分的時間都在講紓困，「大家都很認真，很像繼續在立法院質詢」，蘇貞昌也感性地談到，自己一年前接任行政院長時，就向蔡英文表示自己不是為了個人或民進黨，而是害怕年輕時打拚一輩子的理想，在晚年階段成果會消失，自己是為了一輩子打拚的理想接任閣揆。

蘇貞昌也舉例，當今的環境很艱困，不過去年立法院在三讀同婚專法前，縱使黨內大家的意見分歧，不過最終大家還是團結一心，站在理念的這一邊。

▲行政院長蘇貞昌日前與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）



據了解，包括無黨籍立委林昶佐和台灣基進立委陳柏惟也有出席餐敘，餐敘中也上台發表演說，感謝大家在去年選舉期間的幫助。一名與會者表示，餐敘大約在晚間8點半解散，蘇貞昌也非常感謝沒有人提早離席，「大家都坐到水果端上來」，反應也都相當熱烈，很像延續在立法院的感覺。

行政院發言人丁怡銘受訪時表示，蘇貞昌在會中除了感謝所有委員在立法院的幫忙，讓紓困條例和預算順利三讀通過，也強調民進黨雖然在前年的選舉遭受挫敗，但還是在每個議題上堅守價值，就像立法院在處理同婚專法時，一開始雖然被選舉的挫敗嚇到，甚至有人在群組裡遭到霸凌，「不過最後大家都撐住了」，一關接著一關過，每個人民也看到了民進黨勇敢度過、堅守價值的信念，以致於在今年的大選贏得勝利。

丁怡銘說，許多立委在會中也針對日前紓困產生的亂象提出意見，大家也體諒行政團隊很辛苦，在短時間內急著要讓社會經濟恢復活動，不過多數立委也希望在做出任何決策前，也應該先向大家溝通，待決策出來後再向大家報告。

此外，紓困期即將過去，即將要進入振興期，多數立委也提出經濟部計畫推出的「酷碰券」名稱不太好，使用的誘因也不夠，行政團隊也允諾會參考大家的意見，況且現在的方案也與當初計劃推出的酷碰券不太一樣，不僅名稱不一樣，額度、折扣也不一樣，李孟諺也強調「會給大家驚喜」。

民進黨立委何志偉則說，有立委希望紓困可以分群、分類，以受損嚴重與影響程度的不同做區隔，也有些基層認為受損嚴重卻沒有受到照顧，希望行政院未來可以調整方案，並且檢討執行成效，蘇貞昌也正面回應，表示大家的意見都會詳實記錄，政府也會持續滾動式檢討。

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