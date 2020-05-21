梨泰院群聚經投幣式KTV蔓延！仁川下令暫停營業　南韓政府擬擴大全國

▲ 梨泰院鬧區多家酒店、夜店暫停營業。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓21日新增12起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，但梨泰院夜店群聚感染的影響持續，截至中午累計206起相關個案。眼看投幣式KTV成為疫情擴散的關鍵，仁川市當局21日對所有KTV下達「禁止群聚命令」，實際上等於要求暫停營業。中央政府現正考慮將實施範圍擴大至全國。

仁川一名補習班男師在梨泰院夜店染疫，他的學生被傳染後曾赴投幣式KTV消費，導致這家KTV多名客人確診，再傳染給接觸者，疫情不斷蔓延。仁川市21日對轄區內包括投幣式KTV在內的所有KTV宣布，即日起至6月3日的2周內禁止群聚，下令2362家練歌房禁止19歲以下未成年人聚集，108家投幣式KTV則全面禁止群聚。

早在梨泰院事件爆發前，首爾及仁川市等地方政府便禁止轄區內娛樂設施群聚，但未將投幣式KTV列入。如今投幣式KTV不斷傳出確診個案，儼然成為防疫死角。仁川20日有2名高三學生確診，導致66所學校學生被要求返家。調查指出，他們曾和梨泰院夜店客人在同時段光顧KTV，家人隨後也確診。

中央防疫當局今午說明，政府將投幣式KTV等病毒傳播風險較高的場所納入高危險設施，正考慮針對全國業者下達強制暫停營業的行政命令。

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