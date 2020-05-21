▲ 青農謝昶志辭高薪工程師返鄉從農，運用環境數據管理打造有機茶園。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北青農謝昶志4年前回到家鄉，看見茶園逐漸衰敗荒廢，長滿芒草的茶園，布滿灰塵的製茶器具，心中有感而發，決定辭去工程師工作，回到最掛念的家鄉平溪，接手爺爺的茶園，運用環境數據管理茶園，取得有機轉型期認證，打造平溪區第一座有機茶園。

33歲的謝昶志，大學念的是水資源及環境工程學系，畢業後於科技業從事軟體系統開發，四年前因為爺爺過去擔任礦工長期吸入粉塵，無法負荷茶園工作，茶園逐漸衰敗荒廢，他在某次假日返鄉，心中有感而發，決定辭去工程師工作，接手爺爺的茶園。

謝昶志剛返鄉的他對茶產業一知半解，且因爺爺種植的茶樹樹齡太老，產出的茶葉品質不佳，他毅然決定全面翻新，種植新茶與發展有機茶園。剛開始種植經驗不足，導致新種的青心烏龍茶生長不順，但他不因此而氣餒，透過與茶改場和學校合作，發現茶樹生長不順來自茶園雜草過多、蟲害與病害等原因。

▲ 青農謝昶志（左）透過作物間雜草管理，搭配稻殼敷蓋減少雜草生長，降低雜草對作物影響。

謝昶志透過作物間雜草管理，搭配稻殼敷蓋減少雜草生長，降低雜草對作物影響，並運用大學所學專長，善用氣象站天氣公開資料，分析觀察氣溫數據變化，在昆蟲會大量產卵的氣候預先採取防範措施。

此外，因平溪靠近山區，雨量較平地豐沛，透過氣象數據能及早預防茶園集水量過高，防止病害造成茶樹生病，這些經驗讓謝昶志了解，經營茶園就像照顧自己小孩一樣，他現在每年固定送土壤到茶改場檢驗土壤營養成分，從中了解是否有成分營養過剩或不良，進而調整給茶樹的益生菌與液肥比例。

謝昶志不斷精進學習文山包種茶製程知識及技術，透過做中學，快速累積製茶經驗及技藝，終於在2019年取得有機轉型期證書，成為平溪第一座有機茶園，想品嚐謝昶志有機文山包種茶的民眾，可至平溪區農會社區小鋪購買。

▲ 新北平溪有機茶園一角。

謝昶志表示，在轉型有機茶園過程中，發覺有機茶葉產量較少與單價過高的問題，體悟傳統茶園以人工手採茶為主導致產量有限，因此未來計畫擴大種植面積，將自己的茶園管理方式複製到其他園區，有好的生長環境才能讓茶樹更健康茁壯，之後再引入半自動農機採茶，有效提高產量和節省人力成本，維持有機茶葉品質。

謝昶志2020年獲得新北市農會主辦的「農事推廣教育技術交換大會」亞軍，除了將自身寶貴經驗分享給其他農民朋友，也希望能連同平溪周遭環境一起照顧，期盼未來茶園生機盎然，讓茶山風景吸引更多青年回鄉服務，透過農業創生為平溪農村注入生命力，成為大臺北的桃花源。

農業局長李玟表示，「先創通路，再開農路」，農業局推動新農漁民輔導計畫協助農友進行產品加工開發、食農體驗改善、品牌形象設計、電子商務行銷、農業科技應用等經營項目強化，並辦理新媒體及相關行銷課程，積極協助農友打開線下及線上通路，讓農民把自己的農產品賣出去，提升青農收入，帶動地方農產業發展，並與觀光資源結合，創造地方價值，吸引更多青年及新農民加入從農行列。

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