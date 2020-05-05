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中央客語獎勵金喊停王家貞怒批為德不卒　黃偉哲同意中央不做地方做

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▲台南市議員王家貞等人痛抨中央客語獎勵金喊停是為德不卒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞等人痛抨中央客語獎勵金喊停是為德不卒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會5日進行聯席審查議案，台南市議員王家貞、蔡淑惠，不滿蔡英文政府尊重多元語言和文化計畫只是蜻蜓點水為德不卒，客語認證獎勵金兩年就喊停，推廣原民語言和補助弱勢原住民建購修繕住宅也不力。

王家貞、蔡淑惠努力幫客家族群和原民族群發聲，要求民族委員會應聆聽不同族群基層心聲，若預算不足更應動用第二預備金，協助嗷嗷待哺等待修繕的原民，市長黃偉哲得知此情況，立刻回應中央不做，台南政府會繼續編列預算公平照顧每一個族群。

王家貞怒批，客語是台灣三大語言族群，蔡英文政府客家委員會為了推廣客語，編列客語認證獎勵金，沒想到中央這計劃就是曇花一現，只有短短兩年就中止，台南市第1年補助經費只有9萬8千元，第2年5萬7千元，預算根本不多為何喊停，讓很多計劃或正在學習客語的鄉親傻眼，連薪傳師也錯愕，客語鄉親紛紛到服務處跟她陳情，獎勵金額並不多，獎勵金說停就停，簡直是為德不卒，跟黃偉哲市長反映，黃偉哲市長承諾台南市繼續辦理客語認證計畫。

▲台南市議員王家貞等人痛抨中央客語獎勵金喊停是為德不卒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝也表示，台南市1百多萬市民中，客家族群就有11萬多人，台南市原民委員會不能眼中只有原住民鄉親，忘了11萬多位客家鄉親，中央客委會客語認證居然只辦兩年就喊停，完全不尊重多元的族群和語言，台南市民族事務委員會看到這情形應主動幫客家族群延續客語認證計畫，不要等到議員質詢才看到人數不少的客家族群。

▲台南市議員王家貞等人痛抨中央客語獎勵金喊停是為德不卒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠則認為，台南市有8千多位原住民鄉親，只能設置兩位原民語言推廣人員，170萬元其中30萬元為及納入2020年度預算爭取墊付，台北經費額度5百多萬元，連台中八850多萬元，高雄1200多萬元，六都中就台南經費最少，比例也差太多了，對於補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅，也有很多原民鄉親排隊等了一年又一年，直到現在還拿不到補助經費，究竟中央加上地方補助經費跟台南市鄉親實際申請額度差多少？尤天鳴主委答說，經費短差百萬到200萬元。

蔡淑惠不滿地說，修繕經費僧多粥少，有不少原民鄉親還在苦苦等待，為何不跟黃偉哲市長報告，動用二預備金，台南市第二預備金有4億多，今年花了3億9千多萬，有多少經費用到原住民鄉親修繕建構住宅？原民鄉親還要等多久，照顧弱勢原住民鄉親，是民族事務委員會的責任，應多用心。

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