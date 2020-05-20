孫協志52萬演出費遭侵吞　前經紀人不認罪！辯「幫公司還債」被起訴

▲孫協志日前親自向檢察官說明控告前經紀人侵占的始末。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人孫協志委託律師控告陳姓前經紀人，涉嫌在去年挪用他的新加坡演出費用52萬元，陳女辯稱部分是用來償還先前孫的公司對外欠債，她可以先還10萬元給孫，但是無法證明自己的說法屬實，台北地檢署20日依侵占罪起訴陳女。

本土男團5566團長孫協志，2011年獨自創立了不動心娛樂(FDS)，旗下藝人曾包括姚黛瑋、蔡允潔、還跨界與職棒LAMIGO合作，組成20多人的LamiGirls，不過近年多次傳出營運困難的消息。不過孫在公司負面消息下，仍努力在演藝圈中發展，還遠赴新加坡參加演出，只是後來不斷追問負責相關帳務的陳女演出費下落，陳女都無法交代清楚，孫因此以公司名義控告陳女侵占。

陳女辯稱，在公司週轉困難的時候，有幫忙向外借錢，因此把孫的演出費52萬元中，大部分拿去還給債主，部分則轉入自己的帳戶，她願意先歸還10萬元，但孫否認有委託陳對外舉債，而所謂的債主也證稱，並不知道是借錢給不動心娛樂，檢察官因此不採信陳女說詞，依侵占罪嫌起訴陳女。

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