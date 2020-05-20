富家女酒駕瑪莎拉蒂！撞飛BMW2人慘死...家屬抖出「黑暗內幕」：遺體還未下葬

▲案發現場。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南省商丘市23歲的譚姓女子去年喝酒後，駕駛瑪莎拉蒂在路上飆車，結果追撞前方一輛BMW轎車，導致車輛爆炸起火，造成2死4傷的慘劇。葛姓死者妻子近日表示，受害的3家人至今沒有收到賠償，而丈夫遺體仍未下葬，家裡老人甚至還不知情，自己每晚都只能靠安眠藥入睡。

▲BMW被撞起火。（圖／翻攝《今日頭條》）

綜合陸媒報導，這起事件發生在去年7月3日，當時譚女與2名朋友聚餐飲酒後開車上路，一路上連續擦撞多輛小型轎車，隨後被多名車輛駕駛攔下。但在2名友人的催促下，她再次發動車輛，強行加速逃逸，撞上等待紅綠燈的BMW轎車，將該輛車推行了一個路口，導致BMW爆炸，造成車內2人死亡。

開庭時，譚女當庭認罪，對著死者家屬下跪痛哭，希望能得到對方的諒解。但令家屬氣氛的是，譚女的辯護律師在庭上向法官說明，會發生這起事件，一定是該輛BMW轎車內部有問題，如果不存在瑕疵的話，就不會爆炸起火燃燒。

近日案情傳來最新進展。肇事者表示，已賠付3名受害方457萬元（人民幣，下同），但葛姓死者妻子否認這一說法，稱受害的三家人都沒見過這個錢。目前丈夫遺體仍未下葬，家裡老人還不知情，自己每晚靠安眠藥入睡。

▲肇事者譚女。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後迅速登上微博熱搜，網友紛紛怒斥，「這麼久了還在拖」、「瑪莎拉蒂家屬找關係拖延審判，時間拖的越久，對這個女的就越有利，當地法院部分人在這裡面肯定收錢了。」、「有錢確實可以為所欲為，法院都推脫，熱度過了判個兩三年，就當在牢房裡磨煉了，出來繼續開瑪莎拉蒂。苦的受害者家屬，要錢沒錢，要正義沒正義」。

實際上，事發後譚女的個資就被網友肉搜出來，原來她不但是富家女，還常常在朋友圈微博的炫富。她曾非常清晰地描述了自己的家世，「我爸給我零花錢都1萬2萬（人民幣）的給」、「老娘鞋+包能買輛法拉利」、「LV、CL堆成山！看見LV就想吐」。

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