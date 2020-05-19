三寶女駕駛突然右偏加速衝　撞機車騎士噴電桿車全毀肇逃

▲一名男騎士18日晚間行經汐止康寧街時遭汽車追撞肇逃，被害人PO網求助熱心民眾提供影像。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／新北報導



日前晚間有民眾在臉書社團PO文表示，他18日晚間約18時30分左右行經汐止康寧街時，有一輛非常快速的車輛，突然右邊撞倒他機車後加速逃逸，網友表示他車尾疑遭該小客車擦撞後再追撞路邊電線桿，導致自己身上多處擦傷、且機車車頭也整個撞毀；後來經民眾報警後，警方到場救援，網友雖然表示傷勢不需就醫，肇事汽車駕駛撞倒騎士後直接加速逃逸，過程實在太誇張，目前警方已經鎖定肇逃車主身分，表示將會依規定約談駕駛到案說明。

這名網友透過臉書社團PO文求救，希望能有目擊者、路過民眾熱心提供監視器或者行車紀錄器佐證，他表示對方自小客車高速從後方疑似擦撞到他的機車，並導致他追撞電線桿且機車幾乎全毀：「我當時從東湖要回汐止住家...雖然警方已經鎖定車牌...懇請當時有拍到畫面是否可以協助提供？」網友紛紛回文建議：「一定要調閱監視器找到兇手！」「這樣也肇逃實在太誇張了！」

對此新北市汐止警方表示：證實該路段發生上述小客車肇事逃逸案件，目前警方已經根據監視器、目擊者證詞找到這名肇事駕駛，全案將依刑法肇事逃逸罪嫌調查，請民眾放心；警方也呼籲：民眾在通勤上下班時因車流量大，請民眾多減速慢行以維公眾行車安全。

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