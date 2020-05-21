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這「4生肖」6月份財運大爆棚！正、偏財擋不住...不妨買張彩券試手氣

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲12生肖在6月的財運關鍵，你掌握了嗎！（圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

時序即將進入6月，在這個驪歌聲不斷的月份裡，我們都希望能在工作、財運上會有正向發展，不過，人的運勢高低雖然「七分靠打拚」，卻還有「三分天註定」，這天註定就和自己的命理、流月月份有關，因此每個生肖在不同的月份，運勢自然也有所不同。據《靈匣》鄭博士從中國位理學和命理學相生相剋的原理，分析出12生肖在6月的財運走勢，供民眾在生活及工作上參考，以趨吉避兇、掌握未來。

據報導指出，12生肖在6月的財運走勢：

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1、屬鼠的人／財運指數86分

財運：財運略有上升
正財：正財運不錯，但須提防小人
偏財：投資要小心介入，且要預防不測

2、屬牛的人／財運指數89分

財運：6月財運正常回撥
正財：平穩發展，不會有大礙
偏財：6月屬牛的人要看緊錢包、謹慎投資

3、屬虎的人／財運指數90分

財運：開開心心穩步向前
正財：抓住機遇，就能心想事成
偏財：會有驚喜，不妨買張彩券小試手氣

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲屬虎的人6月份偏財運不錯，不妨買張彩券小試手氣。（圖／記者李毓康攝）

4、屬兔的人／財運指數81分

財運：本月財運會略有前進
正財：會有貴人相助，一掃陰霾
偏財：投資切莫大意，要提高警覺

5、屬龍的人／財運指數87分

財運：紫氣東來，平步青雲，財運旺
正財：好事多磨，還好會有貴人助一臂之力
偏財：不可盲目躁進投資

6、屬蛇的人／財運指數82分

財運：正常態勢回撥整理，穩紮穩打即可
正財：平穩如常，不會大起大落
偏財：要謹慎面對，不要炒股

▲▼新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣憤之中。受前一交易日美股熔斷重挫影響，台股3/19一開盤就重挫兩百多點，九千點關卡失守。隨後跌勢擴大，盤中重挫近五百點，八千八百點關卡也失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲屬蛇的人6月份最好不要炒股票。（圖／記者湯興漢攝）

7、屬馬的人／財運指數78分

財運：本月財運會遭遇霧霾
正財：恐有小人從中作梗，進而遭遇陷害
偏財：不宜投資，成功機會很小

8、屬羊的人／財運指數73分

財運：霧霾重重，會是比較難熬的一個月份
正財：恐有破財、漏財危機發生
偏財：看緊錢包，千萬不要多想

9、屬猴的人／財運指數93分

財運：將有貴人相助，以一擋十
正財：收獲滿滿，宜在適當時落袋
偏財：開門見喜，易有意外之財

▲▼ 理財,小資,籌錢,分期,貸款（圖／pexels）

▲屬羊的人6月份財運會是比較難熬的一個月，要看緊錢包。（圖／pexels）

10、屬雞的人／財運指數80分

財運：要看緊荷包，本月財運容易生波
正財：會發生漏財之事
偏財：小人當道，應多留心

11、屬狗的人／財運指數91分

財運：財運持續往上看旺
正財：紫氣東來，要懂得落袋為安
偏財：可小試身手，但不要貪心

12、屬豬的人／財運指數92分

財運：財運高漲，喜氣洋洋
正財：收獲滿滿，心想事成
偏財：機遇不錯，頗有小斬獲

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲屬豬的人6月財運可說是旺旺旺。（圖／www.pakutaso.com）

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