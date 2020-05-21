這「4生肖」6月份財運大爆棚！正、偏財擋不住...不妨買張彩券試手氣

▲12生肖在6月的財運關鍵，你掌握了嗎！（圖／pixabay）
記者王麗琴／綜合報導
時序即將進入6月，在這個驪歌聲不斷的月份裡，我們都希望能在工作、財運上會有正向發展，不過，人的運勢高低雖然「七分靠打拚」，卻還有「三分天註定」，這天註定就和自己的命理、流月月份有關，因此每個生肖在不同的月份，運勢自然也有所不同。據《靈匣》鄭博士從中國位理學和命理學相生相剋的原理，分析出12生肖在6月的財運走勢，供民眾在生活及工作上參考，以趨吉避兇、掌握未來。
據報導指出，12生肖在6月的財運走勢：
1、屬鼠的人／財運指數86分
財運：財運略有上升
正財：正財運不錯，但須提防小人
偏財：投資要小心介入，且要預防不測
2、屬牛的人／財運指數89分
財運：6月財運正常回撥
正財：平穩發展，不會有大礙
偏財：6月屬牛的人要看緊錢包、謹慎投資
3、屬虎的人／財運指數90分
財運：開開心心穩步向前
正財：抓住機遇，就能心想事成
偏財：會有驚喜，不妨買張彩券小試手氣
▲屬虎的人6月份偏財運不錯，不妨買張彩券小試手氣。（圖／記者李毓康攝）
4、屬兔的人／財運指數81分
財運：本月財運會略有前進
正財：會有貴人相助，一掃陰霾
偏財：投資切莫大意，要提高警覺
5、屬龍的人／財運指數87分
財運：紫氣東來，平步青雲，財運旺
正財：好事多磨，還好會有貴人助一臂之力
偏財：不可盲目躁進投資
6、屬蛇的人／財運指數82分
財運：正常態勢回撥整理，穩紮穩打即可
正財：平穩如常，不會大起大落
偏財：要謹慎面對，不要炒股
▲屬蛇的人6月份最好不要炒股票。（圖／記者湯興漢攝）
7、屬馬的人／財運指數78分
財運：本月財運會遭遇霧霾
正財：恐有小人從中作梗，進而遭遇陷害
偏財：不宜投資，成功機會很小
8、屬羊的人／財運指數73分
財運：霧霾重重，會是比較難熬的一個月份
正財：恐有破財、漏財危機發生
偏財：看緊錢包，千萬不要多想
9、屬猴的人／財運指數93分
財運：將有貴人相助，以一擋十
正財：收獲滿滿，宜在適當時落袋
偏財：開門見喜，易有意外之財
▲屬羊的人6月份財運會是比較難熬的一個月，要看緊錢包。（圖／pexels）
10、屬雞的人／財運指數80分
財運：要看緊荷包，本月財運容易生波
正財：會發生漏財之事
偏財：小人當道，應多留心
11、屬狗的人／財運指數91分
財運：財運持續往上看旺
正財：紫氣東來，要懂得落袋為安
偏財：可小試身手，但不要貪心
12、屬豬的人／財運指數92分
財運：財運高漲，喜氣洋洋
正財：收獲滿滿，心想事成
偏財：機遇不錯，頗有小斬獲
▲屬豬的人6月財運可說是旺旺旺。（圖／www.pakutaso.com）