這「4生肖」6月份財運大爆棚！正、偏財擋不住...不妨買張彩券試手氣

▲12生肖在6月的財運關鍵，你掌握了嗎！（圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

時序即將進入6月，在這個驪歌聲不斷的月份裡，我們都希望能在工作、財運上會有正向發展，不過，人的運勢高低雖然「七分靠打拚」，卻還有「三分天註定」，這天註定就和自己的命理、流月月份有關，因此每個生肖在不同的月份，運勢自然也有所不同。據《靈匣》鄭博士從中國位理學和命理學相生相剋的原理，分析出12生肖在6月的財運走勢，供民眾在生活及工作上參考，以趨吉避兇、掌握未來。

據報導指出，12生肖在6月的財運走勢：

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1、屬鼠的人／財運指數86分

財運：財運略有上升

正財：正財運不錯，但須提防小人

偏財：投資要小心介入，且要預防不測

2、屬牛的人／財運指數89分

財運：6月財運正常回撥

正財：平穩發展，不會有大礙

偏財：6月屬牛的人要看緊錢包、謹慎投資

3、屬虎的人／財運指數90分

財運：開開心心穩步向前

正財：抓住機遇，就能心想事成

偏財：會有驚喜，不妨買張彩券小試手氣

▲屬虎的人6月份偏財運不錯，不妨買張彩券小試手氣。（圖／記者李毓康攝）

4、屬兔的人／財運指數81分

財運：本月財運會略有前進

正財：會有貴人相助，一掃陰霾

偏財：投資切莫大意，要提高警覺

5、屬龍的人／財運指數87分

財運：紫氣東來，平步青雲，財運旺

正財：好事多磨，還好會有貴人助一臂之力

偏財：不可盲目躁進投資

6、屬蛇的人／財運指數82分

財運：正常態勢回撥整理，穩紮穩打即可

正財：平穩如常，不會大起大落

偏財：要謹慎面對，不要炒股

▲屬蛇的人6月份最好不要炒股票。（圖／記者湯興漢攝）

7、屬馬的人／財運指數78分

財運：本月財運會遭遇霧霾

正財：恐有小人從中作梗，進而遭遇陷害

偏財：不宜投資，成功機會很小

8、屬羊的人／財運指數73分

財運：霧霾重重，會是比較難熬的一個月份

正財：恐有破財、漏財危機發生

偏財：看緊錢包，千萬不要多想

9、屬猴的人／財運指數93分

財運：將有貴人相助，以一擋十

正財：收獲滿滿，宜在適當時落袋

偏財：開門見喜，易有意外之財

▲屬羊的人6月份財運會是比較難熬的一個月，要看緊錢包。（圖／pexels）

10、屬雞的人／財運指數80分

財運：要看緊荷包，本月財運容易生波

正財：會發生漏財之事

偏財：小人當道，應多留心

11、屬狗的人／財運指數91分

財運：財運持續往上看旺

正財：紫氣東來，要懂得落袋為安

偏財：可小試身手，但不要貪心

12、屬豬的人／財運指數92分

財運：財運高漲，喜氣洋洋

正財：收獲滿滿，心想事成

偏財：機遇不錯，頗有小斬獲

▲屬豬的人6月財運可說是旺旺旺。（圖／www.pakutaso.com）