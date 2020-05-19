會「越長越漂亮」生肖女Top4！屬雞從小美人胚…根本人生勝利組

▲有些生肖女生天生麗質，實在讓人好羨慕。（示意圖／CFP，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「女大十八變！」有些人小時候如醜小鴨般人見人嫌，長大後卻能蛻變成天鵝，成為人見人愛的美人胚子；也有些女生則是天生麗質，再加上打扮及充實內在，讓自己由內而外散發出迷人特質。搜狐號《小小星座》日前發表一篇「越長越漂亮的4個生肖女，身材出眾，溫柔大方」，就是在說你嗎？

1. 屬雞

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屬雞的女生從小就是美人胚子，擅長打扮自己，讓自己五官特徵更加突出，雖然手不是很巧、不是很會化妝，但選用合適的裝飾提升個人魅力。生活中屬雞的女生們善良又得人疼，總能得到貴人的幫助，事業和家庭皆一帆風順，可說是人生勝利組，幸福長久、越活越年輕。

2.屬猴

屬猴的女生天生麗質，且隨著年齡增長越活越漂亮。她們聰明伶俐、頭腦靈活，個性也非常開朗，婚前身邊充斥著不少追求者，婚後則能被老公捧在手掌心呵護，即便如此，身邊仍有不少愛慕者，可見即使身為人妻魅力仍不減退。屬猴的女生在婚姻生活中懂得替家人瞻前顧後，給人很體貼的感覺。

▲屬蛇女生在婚後能得到老公的萬般寵愛。

3.屬蛇

屬蛇的女生就是「冰山美人」，但事實上她們內心很熱情，因為擁有天使臉孔，所以身邊追求者一直不少，只因想要保護自己，才會表現得冷漠。屬蛇的女生不僅越長越漂亮，且生活精彩，尤其在婚後能得到老公的疼愛，讓彼此生活品質邁入巔峰。

4.屬鼠

屬鼠的女生性格外向又好相處，集結「聰明、美麗、溫柔」於一身，懂得揚長避短，發揮自己的長處，展示出最美的特質，因此她們總是光彩奪目、魅力四射，吸引所有人的目光。就算上了年紀，她們仍相當重視自己的外在形象，同時擁有很高的情商，在待人處事都表現得很有分寸。