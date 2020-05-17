12生肖健康運揭曉！專家曝「1生肖」當心子宮肌瘤...太累一定要早睡

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(05/18-05/24)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬兔的朋友，本週要注意交通意外及預防跌傷，女性注意子宮肌瘤。

屬馬的朋友，本週要注意身體健康，特別是皮膚上的問題。

屬狗的朋友，本週要注意睡眠品質，若是太累或睡眠不足不要開車。

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【鼠】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運旺，是開發新市場的一週。

36歲屬鼠，本週財務吃緊，所以小心理財。

財富運

本週有正財運，專注本業，意外開銷多，小心理財。

事業運

本週有貴人運，可請舊客戶介紹或是舉辦小型活動刺激消費。

桃花運

單身的朋友，修身養性的一週。

已婚的朋友，本週注意另一半的心情以免發生憾事。

健康運

注意腦神經衰弱的問題，注意睡眠狀況別太勞累。

【牛】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運平平。有些事還是無進展，再等等。

48歲屬牛注意身體，要減重，注意三高。

財富運

本週走正財多於偏財，股票及房地產守成，不宜再投資。

事業運

本週有貴人運，要勇於跟舊客戶開口要求轉介紹。

桃花運

單身的朋友，本週適合外出踏青。

已婚的朋友，本週兩人適合在家優閒看電影。

健康運

注意筋骨痠痛的問題要看醫生，有少許的毛病要注意且要早睡早起。

【虎】總運解析 ★★★★

本週運勢中等。

本週是整理案子及執行案子的一週，也是整理應收帳款的一週。

35歲屬虎，本週是忙亂、被事情追著跑的一週。

財富運

本週有正財運及偏財，緣分在外勤、跑勤打電話。

事業運

本週貴人運強，可跟異業結盟，人員會有所變動，要運用團隊的力量。

桃花運

未婚的朋友，本週桃花朵朵開。

已婚的朋友，本週要注意多跟朋友外出散心。

健康運

本週要注意眼睛老花的問題，女生注意賀爾蒙失調的問題。

【兔】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作上有貴人運，有異業結盟的機會，要主動出擊。

34歲屬兔，本週可以多陪陪家人幫家人慶生。

財富運

本週走正財，專注本業，本週有桃花，花費高要注意不要借貸，免得被劫財。

事業運

本週的業務人員有貴人運，但要親力親為，注意細節，防豬隊友，運用團隊的力量更上一層樓。

桃花運

未婚的朋友本週多跟家人互動，讓家人認識你的另一半。

已婚的朋友本週可規劃跟家人安排家族旅行或聚會。

健康運

本週注意外傷及跌傷，女性婦科疾病要注意。



【龍】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺，可結合團隊的力量及公司資源，擴展人脈，發揮實力。

45歲屬龍，本週多關心另一半的身體，注意跌傷，注意暈倒。

財富運

本週有正財運，專注本業，不宜做其他投資，不宜跟人合夥。

事業運

本週有貴人運可請舊客戶轉介紹，也有同業來挖角要三思。

桃花運

未婚的朋友，本週適合做身體健康檢查。

已婚的朋友，要多關心爸爸的身體。



健康運

請注意放寬心，不要太操心，讓血壓穩定，早點睡。



【蛇】總運解析★★★★

本週運勢上等。

本週工作運及事業運旺，是非常好的一週。是財運左右逢源豐收的一週。

32歲屬蛇，本週女性不要太勞累，注意婦科疾病。

財富運

本週有正財運，專注本業，是豐收的一週，要敢締結收單。

事業運

容易忙中有錯，簽約之事親力親為，是可擴展版圖的好時機。

桃花運

未婚的朋友本週可去提親。

已婚的朋友本週可考慮懷孕一事。

健康運

注意睡眠品質的問題跟外在環境有關係，可考慮搬家，早點睡別熬夜。

【馬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是事業運平平，是意興闌珊的一週，建議跟團隊主管一起運作。

31歲屬馬本週主力加強自己的專業知識，展現實力。

財富運

本週有正財運，專注本業，不宜作投資不宜買股票。



事業運

有貴人運，貴人是自己。多見見老朋友，多認識新朋友，多參加聚會。

桃花運

已婚的朋友，家人感情越來越好。

未婚的朋友，多溝通，多表達自己。

健康運

本週壓力大別胡思亂想，注意三餐，注意睡眠別熬夜。



【羊】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運弱，是展現實力的一週，容易遇到奧客。

30歲屬羊，本週注意交通安全，注意小擦撞。

財富運

本週是正財運，專注本業，專研本業。

事業運

本週運弱，是考驗實力及耐心的一週，可多請團隊幫忙。

桃花運

未婚的朋友，和另一半討論共同創業。

已婚的朋友，注意對小孩多溝通多尊重。

健康運

注意偏頭痛的問題，注意腳踝別扭傷，早睡早起，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

本週運勢上等。

本週事業運及偏財運旺，多多上課開發新人脈，可培養新人成為自己的班底。

29歲屬猴，本週要注意簽約細節，要靜下心來。

財富運

本週財運旺，可買刮刮樂。不宜投機借貸要小心。

事業運

本週工作量大，有貴人運，是豐收的一週，要主動出擊。

桃花運

未婚的朋友，本週可論及婚嫁。

已婚的朋友，本週要回老家探望父親及母親。

健康運

本週要注意肝膽問題，避免為時已晚。



【雞】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是事業運及財運旺的一週，人氣節節高升的一週。

本週多跟異業認識，進而開啟財富的大門。

40歲屬雞，本週要注意交通安全的問題。

52歲屬雞，本週要注意眼壓的問題。

財富運

本週走正財運及偏財運，適合短線投資獲利，了解不要太貪心。

事業運

有貴人運，緣份在南部，是開闊人脈的好機會，也適合開分店。

桃花運

未婚的朋友本週注意另一伴的職場安全。

已婚的朋友本週注意跟孩子的互動。

健康運

本週注意腸胃問題，檢查癌症的指數，多注意多喝水。



【狗】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作及桃花運平平，勤打電話勤拜訪，好好經營人脈。

27歲屬狗，本週多主動出擊，跟一年以上的朋友多聯繫。

財富運

本週有正財運。專注本業，不要投資股票也不賭氣。

事業運

本週在工作上，是安靜的一週，別心慌別心煩，只有一週。

桃花運

未婚的朋友，請注意自己人際關係。

已婚的朋友，請注意小孩的心情。

健康運

本週注意腦神經衰弱的問題，多休息，不要熬夜，盡量不要開車。



【豬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週小人多，工作職場上會遇到奧客。別辯解，靜觀其變，沉住氣，才不會傷荷包。

38歲屬豬，本週新人會有很多狀況，你是主管要多擔代。

財富運

有正財運，專注本業。投資宜保守，不要亂花錢。

事業運

本週運弱，有小人，所以要專心及細心的工作，你的貴人是家人。

桃花運

未婚的朋友，談戀愛的朋友送點禮物給另一半。

已婚的朋友，注意口舌之爭，不論小孩、長輩。

健康運

本週要注意睡眠的問題，別熬夜，多運動，多走路。

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