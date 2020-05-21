蔡英文520演說誇讚防疫　洪秀柱酸：有這麼好？比得上越南嗎？





▲洪秀柱。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文在520總統就職大典發表就職演說，事隔一日，前國民黨主席洪秀柱認為，該演說內容令人失望，「防疫真的有做得這麼好嗎？比得上越南嗎？」防疫過程仍有很多事情需要檢討，不是自滿就好。

洪秀柱21日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪。面對蔡英文20日的就職演說，洪秀柱直言，「蔡英文的演說內容令人失望！」但同時也可看出蔡英文滿厲害的，不斷誇讚政府防疫的成果。

不過洪秀柱質疑，「防疫真的有做得這麼好嗎？比得上越南嗎？」雖然肯定防疫人員的盡心盡力，讓台灣現階段保有安全的環境，但防疫過程很多事仍需檢討，「並不是自滿就好。」

洪秀柱指出，蔡英文的演說對於敏感問題避而不談，「兩岸、國防、外交才是總統的重要職責」，但兩岸問題蔡英文避重就輕、輕輕帶過，也不談九二共識；外交方面也不談蔡英文執政4年邦交國斷了7個，是外交上很大的損失。

針對蔡英文在演說中呼籲台灣要團結，洪秀柱表示，「什麼人都可以喊團結，但團結從蔡英文口中講出來非常諷刺」，蔡英文執政以來對國民黨的追殺、製造社會對立跟仇恨，包含年金改革，從很多方面來看，絲毫看不出蔡英文有希望大家感情融和。

洪秀柱提及，曾看到一篇文章形容蔡英文「選舉靠老共，治國靠謊言」，現在看來確實是這樣，靠著反中、仇中、恨中贏選舉，靠網軍1450到處攻擊人，還說要查假新聞，「他們就是假新聞的製造者」，「蔡英文政府指責別人很能幹，反省自己是一點都沒有。」

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