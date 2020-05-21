祝賀蔡英文影片少了尼加拉瓜、巴拉圭總統？　外交部說話了

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日舉行連任就職典禮，共計有41國92政要祝賀總統蔡英文連任，意義非凡。不過，外界關注為何我友邦尼加拉瓜及巴拉圭總統未錄影致賀，對此，外交部說明，兩國元首分別以總統、副總統聯名致函以及親簽賀函方式祝賀蔡英文連任。

外交部發言人歐江安21日表示，尼加拉瓜總統奧德嘉(Daniel Ortega)及副總統穆麗優(Rosario Murillo)這次是以聯名致函的方式祝賀總統就職連任，穆麗優副總統更多次在全國廣播中公開祝賀，充分展現尼國政府與人民歡欣同賀的熱忱。

歐江安指出，巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo Benítez)也是以親簽賀函方式，由巴國外交部官網公布並以推特公開推播祝賀，巴國副總統韋拉斯格斯(Hugo Velázquez Moreno)則是錄影致賀總統就職連任。我政府對於友邦以各種不同形式展現對我國的支持與祝福，都表達完全的尊重及誠摯的感謝。

歐江安強調，長期以來我國與尼加拉瓜及巴拉圭兩國在醫療、教育、文化、體育、農業等領域合作密切，尤其此次疫情期間，尼國及巴國政府也都曾致函世界衛生組織(WHO)幹事長支持我國加入WHO、參加世界衛生大會(WHA)視訊會議並於WHA大會中為我國執言，明確展現與我國篤睦的兄弟情誼，我國政府與人民也深感銘謝。