影／被國台辦批「隱瞞疫情一把好手」　陳時中回應了

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣在嚴格防疫之下，疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領的防疫團隊也紅到國際。但國台辦昨（20）日晚間卻在微博批評陳時中「防疫不專業，是隱瞞疫情的一把好手。」對此陳時中今大笑回應「台灣當然是公開透明的，不是我要隱匿就可以隱匿。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

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世界衛生組織18日起連續兩日以視訊模式召開第73屆世界衛生大會，台灣持續沒有獲邀，而中國大陸國家主席習近平應邀在開幕式上致詞，稱讚WHO秘書長譚德塞為國際新冠防疫做出重大貢獻。陳時中也在19日記者會上表示，習近平與譚德塞因為新冠肺炎疫情在世界上備受檢驗，「相互取暖免不了。」

▲▼副總統賴清德私下赴疫情指揮中心慰問（圖／記者周宸亘攝）

而國台辦也在20日反酸陳時中，批評「防疫未見專業，抹黑大陸、攻擊世衛、刁難台胞、隱瞞疫情卻是一把好手。以政治操作能力而論，陳時中確是民進黨當局最需要的『人才』。」陳時中今（21）日一早被問及此事先是表示自己沒看到這番言論，媒體告知後，他先是笑了幾聲，接著表示「台灣當然是公開透明的。」

陳時中說，台灣資訊相對透明，「都一切依照SOP，不是我要隱匿就隱匿」，這是對國家安全相當嚴重的事情，一定會如實跟大家報告。而新上任的副總統賴清德今也特別到指揮中心，陳時中表示，副總統對防疫情況很關心，他也是專家，今天主要是跟副總統報告目前防疫情況。

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