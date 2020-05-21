捕到280kg巨型魟魚...漁民「興奮拿刀」合影！照片曝光後被罵翻

記者蔡儀潔／綜合報導

馬來西亞漁民近日捕獲一隻長4公尺、重280公斤的超大淡水魟魚！興奮無比的漁民紛紛躺在這隻隻魟魚身上拍照，並上傳到網路上，但因為這種淡水魟魚已被列為瀕危物種，漁民的行為受到不少網友撻伐。

▲ 漁民跟巨型淡水魟魚合照。（圖／翻攝自臉書）

綜合外電報導，42歲的漁民希普尼（Azeri Hipni）14日清晨和另3名夥伴在倫樂河（Sungai Lundu）將漁網設下，打算捕一些魚蝦，但沒想到竟然有一隻巨型淡水魟魚上鉤了。由於該魟魚體型過大且掙紮不止，他們花了一個半小時才將牠打撈起。

希普尼表示，雖然以前也曾捉到過巨型黃貂魚，但這是第一次捕到這麼大的，初估約有280公斤，長4公尺，有5個成年人的大小，他認為這是種福氣。

興奮的漁民當下一同拿著刀，爬到該條魟魚上拍照留念，但照片曝光後遭到民眾撻伐，也引發全球各地的自然愛好者不滿。他們認為，淡水魟魚是瀕危物種，不應該被如此對待。

不過，馬國漁民捕到的這條淡水魟魚是「查菲窄尾魟」，俗稱為巨型黃貂魚（urogymnus polylepis），並非當地受保護的品種，因此他並沒有觸法。實際上，「查菲窄尾魟」是目前已知最大的魟科魚類、最大的有毒魚類，最大身長可達4.2公尺，寬1.8公尺，牠平時攻擊性不強，但力量驚人，在遇到危險時會以尾巴上的毒刺進行攻擊。

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