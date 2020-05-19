琉球白沙港浮動碼頭工程　縣府限時漁船撤離…漁民封港抗議　　　

▲屏東縣琉球漁民抗議縣府白沙漁港浮動碼頭工程 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府設置琉球白沙港浮動碼頭工程引起漁民抗議，漁民昨18日傍晚發動漁船封港抗爭未獲善意回應，今19早有超過20艘漁船併排堵住港口，而縣府人員雖由警方保護，在漁港柱子張貼中午12時未撤離將強制開罰並拖移公告，雙方一觸即發，經與漁民協商後允諾將召開協調會外，也將撤船時間延到傍晚，但強調屆時若不撤就開罰。

▲縣府人員與漁民溝通。

縣府計畫在白沙港設置浮動碼頭，提供遊艇等船泊停靠，要求停泊在該港的漁船駛離，否則將強制拖離並開單罰款，引起琉球漁民不滿，昨天下午發動抗爭，並將漁船停泊在港區入口「封港」；導致交通船無法進港停泊，島上不見遊客蹤影。

今早縣府人員在警方人員陪同下，在港區柱子上張貼漁船在中午前駛離的公告，引來漁民不滿，聚集港邊與縣府人員等單位抗議，反嗆縣府違反「屏東縣琉球白沙交通碼頭使用管理自治條例」規定，「我們停在漁港憑什麼挨罰」？

雙方一度僵持不下，後來漁民要求縣府重新召開協調會，不要強制施工；縣府人員最後同意，願和漁民再名開協調會，並將原本中午12點將強行開罰與拖船的時間延後至傍晚，希望漁民能理性配合，讓事情和平落幕。

縣府說，協調會時間尚未確定，但一定會召開，所以希望漁民一定要理性配合。漁民則說，希望縣府先確定於21日下午2點進行協調，如果縣府確定協商行程，封港漁船就會撤離。

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