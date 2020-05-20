大陸重課澳洲大麥80.5％關稅　李正皓：自己缺糧到要吃田鼠

▲李正皓認為，大陸境內相當缺乏蛋白質來源，缺到要去「吃田鼠」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲提案獨立調查新冠肺炎的病毒來源，在世界衛生大會（WHA）上有超過100個國家連署。與此同時，中國商務部在18日公告，將對澳洲徵收大麥的反傾銷稅73.6%與反補貼稅6.9%，不免讓人懷疑有施壓的意圖。對此，親民黨立委李正皓砲轟，大陸的蛋白質來源缺乏到要去吃田鼠，此舉實施後，第一個餓肚子的不是澳洲人，是大陸人。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上指出，針對新冠肺炎的獨立調查連署，全球有超過100多個國家參與，其中甚至還包含俄羅斯，而大陸在此時竟聲明直指澳洲這個行為相當不負責任，破壞大家的合作與違反共同心願，緊接著便向原產於澳洲的大麥課以重稅。

李正皓解釋，連位居世界強國地位的俄羅斯都參與連署，就知道是相當有份量的文件，因為新冠肺炎疫情爆發，讓原定於4月22日的修憲公投無限期延宕，導致普丁連任的「皇帝夢」在最後止步，憤而卻決定參加連署。

李正皓強調，大陸自己內部就相當缺糧，甚至缺乏到要去「吃田鼠」，而在面對境內非洲豬瘟疫情尚未穩定，肉類來源都不知道在哪，俄羅斯也限制了小麥出口的情況下，中國卻對澳洲的農產品做出限制，第一個餓肚子的不會是澳洲人，而是大陸人。

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