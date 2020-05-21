Eiko Ojala用仿紙雕插畫　訴盡氣候變遷下的美國南方

愛沙尼亞插畫家Eiko Ojala ，驀然與其作品相遇，霎時會誤以為畫面所見是一幀幀細膩紙雕作品，但事實上這些全是透過電腦繪圖技術創造而成。細究Ojala每個紙雕插畫，富有立體深度與紙張質感的3D效果乃是將繽紛色塊作多層次組合，並搭配錯視法（trick-of-the-eye）的明暗光影變化達成擬真效果。

除了極簡主義的美學取徑獨樹一幟，視覺構圖更明確地鑲嵌了訊息，毋須附加文字贅言，就足以讓人直觀擷取畫面所指涉的氣候變遷題旨與意涵。該插畫系列為Ojala與《衛報》（The Guardian）攜手合作，和專欄《變遷的氣候》（Climate Changed）同名，圖文均觀照美國南方人民近年遭逢的嚴峻環境議題。

「很難在保守的地區對氣候變遷高談闊論，我們負擔不起。」

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「你所知的美國南方和氣候變遷都是錯的。」

插畫系列為了Megan Mayhew Bergman所撰的專欄所製作，她成長自美國南方，文章載述了她遊歷當地的見聞，Ojala接受My Modern Met訪問時談到，「Bergman與在地人們談論，全球暖化如何改變他們的生活型態，以及他們對此事的觀點。」此專欄廣泛地涵蓋了當今重點議題，包括貧窮社區面臨的危險廢棄物汙染現象，或是佛羅里達州海平面上升等問題。

「佛羅里達正在淹水，而公寓仍在建造。 人們看不到牆上的文字嗎？」

「他們選中了我們，是因為這裡窮鄉僻壤且貧困：當環境種族主義與氣候變遷交擊時。」

圖文來源／My Modern Met

（完整文章請看城市美學新態度）

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