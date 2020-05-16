台積電赴美設廠投下「中國兩會」震撼彈　吳子嘉：台灣確定加入美國隊

▲吳子嘉分析，台積電赴美設廠，代表台灣確定參加美國隊。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台積電（2330）15日宣布，赴美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，成為全球的產業界的最大的重磅消息，台積電預期將投入約120億美元（約新台幣3586億元）於2021年動工，2024年開始量產。對此美麗島電子報董事長吳子嘉分析，這為大陸「兩會」開始之前投下了震撼彈，也象徵台灣正式加入美國隊。

▲台積電赴美設廠是15日當天的重磅消息。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



台積電設立於亞利桑那州的廠房，將採用5奈米製程技術生產半導體晶片，預期將直接創造超過1600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。

台積電宣布消息後大漲1.71%，以298元作收，台股指數甚至一度收復10900點關卡，當天早盤一片低迷的美股，受到台積電投資消息的激勵，促使晶片股回神，激勵美股指數跳升回到平盤之上，四大指數終場全面收高。

事實上，有知情人士透露，台積電赴美設廠是一定會發生，盤點台積電前5大客戶：蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、超微（AMD）、賽靈思（XLNX）、高通（QCOM）等，全部都是美國公司，唯獨意外的是「地點」和「時間」，主要是考量兩大層面，第一是美國「去華為化」，第二是擔心台灣的電力不夠。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）讚許台積電赴美投資。（圖／路透）



當台積電宣布赴美設廠投資後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特發文讚許，「正值中國試圖主導尖端技術和控制關鍵行業的時刻，這筆交易促進了美國的國家安全」。外媒報導甚至形容，台積電的宣布，對於川普政府來說是一大勝利。

▲半導體生產，對於中國還說就是咽喉、軟肋。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》中分析，台積電赴美設廠的事情，對「兩會」來講也是一個很大的傷害，中國最重視的「中國製造2025」其實只有一件事情就是「半導體生產」，中國一年要進口3000億美元的半導體，比石油的2600億美元還高，所以這是中國的咽喉、軟肋，包括中興通信、華為都因此「一殺就停工」。

吳子嘉直言，「這個代表了台積電跟台灣確定選邊，參加美國隊」本來台積電在南京還有廠，但在美國設廠之後還會運作嗎？「不可能運作了嘛！」未來三星也會過去，台灣、日本、南韓等主要國家選邊站的情況下，中國的商業科技，有關半導體全都泡湯。

針對台積電赴美投資，經濟部投審會表示，由於投資金額在新台幣15億元以上，依規定必須向投審會遞件申請，屆時將以資金流向與對產業供應鏈的影響二大面向，邀集科技部、金管會、中央銀行進行跨部會審查。

延伸閱讀

台積電斥資近3600億設廠 蓬佩奧讚許：在中國出手時幫助美國國安

►全台唯一花神廟，豪華2日遊玩到底～