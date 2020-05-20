台南路樹倒塌造成蔡姓女子死亡　市府慰問家屬並全力協助善後

▲台南市政府王揚智副祕書長、社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長、溪北里王東從里長一同前往蔡家，向蔡女家屬致上2萬元急難慰問金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區5月19日晚發生路樹無預警倒塌，造成49歲蔡姓女騎士不幸被壓倒意外身亡，台南市長黃偉哲獲悉後立即趕到現場，20日上午王揚智副祕書長、社會局陳榮枝局長、安南區葉誌明區長、溪北里王東從里長一同前往蔡家，向家屬致上2萬元急難慰問金，再次表達黃偉哲市長的不捨與關心。

黃偉哲市長對於這起不幸事件發生感到非常遺憾與不捨，已指示市府團隊全力協助家屬處理治喪、理賠事宜。因蔡女士未婚，後續需仰賴手足辦理後事，王揚智秘書長20日代表黃偉哲市長向家屬致上誠摯慰問之意及2萬元急難慰問金，教育局也將依市長指示積極協助家屬理賠及治喪事宜，協助家屬度過難關。

對於本起意外事件，黃偉哲市長已要求台南市全面進行路樹安檢，並要求各校加強檢視校園所轄範圍內的樹木與圍牆，落實檢視學校管轄範圍內之樹木健康及生長情形。社會局亦將持續關懷陪伴家屬，給予所需支持與協助。為了杜絕憾事，市府近期將召開跨局處統合性會議，成立「路樹倒伏處理平台」，研擬全市路樹處理SOP，藉由整體性的檢討及機制建立，能夠堵絕遺憾的事件再發生。

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