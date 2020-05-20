台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：家中4年走4人，一切都是命不怪任何人

▲倒塌的菩提樹壓到兩輛轎車和一輛機車，造成1死1傷。（圖／記者林悅攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市北區延平國中前路樹倒塌砸死路過的蔡姓女騎士，蔡家二哥說，家中連4年走了4人，這一切都是命，他不怪任何人。市長黃偉哲表示，將全面檢查全市路樹，避免再發生傷人情事。

台南市消防局19日晚間8時6分據報，馬上派員到場救援，發現蔡女（49歲）人車被壓在樹下，一動也不動，馬上將她救出脫困，但她的頭部重創已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

據了解，倒下的是一棵菩提樹，該樹樹高約3層樓高，樹幹從中折斷，倒下的樹枝壓毀停在停車格內的一輛自小客車。而一名開車經過的李姓駕駛也被砸中，導致車頂凹陷壓到他的頭部，造成疼痛，所幸沒有大礙。

▼監視器拍下菩提樹倒塌壓人瞬間。（圖／記者林悅攝）

▼蔡女當場沒生命跡象，送醫後仍不治。（圖／記者林悅攝）

▲▼蔡女騎車經過被路樹壓死。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲事後發立刻趕到現場，他說，有關傷亡者跟車損部分，已要求依相關規定妥善處理，慰問喪家、慰問傷者家屬，以及對車損的部分適當的財務彌補；不管是學校種的樹，還是路邊的路樹，市府都有責任要去好好處理。

黃偉哲表示，路樹本來是要遮陰的，不是傷人的，不應該造成人員傷亡，這個部分要全面檢查全市路樹，避免再發生傷人情事。

《自由時報》報導，死者的二哥接到噩耗感嘆，大哥3年前走了，爸爸前年去世，媽媽去年過世，今年輪到小妹，這一切都是命，他不怪任何人，只能樂觀面對未來。而蔡家原本有6人，如今剩二哥和有腿部殘疾的小弟相依為命。

▲▼黃偉哲表示，將全面檢查全市路樹，避免再發生傷人情事。（圖／記者林悅攝）