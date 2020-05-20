最強梅雨鋒面逼近台灣　台南已做好防汛整備

▲台南市水利局已做好防汛整備工作，各抽水機均可正常運作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局預報資料，今年最強梅雨鋒面從5月19日起影響台灣南部地區，台南市水利局已做好防汛整備作業，包括易淹水地區區域排水、雨水下水道及道路側溝均達預定清淤目標，及位於低窪地區的57座抽水站、449台移動式抽水機皆已完成保養維護及預布等。

黃偉哲市長一向抱持「治水沒有最好、只有更好」的態度，超前佈署防汛，18日即與水利局即至北區雨水下水道B幹線勘察清淤整備狀況，水利局亦同步啟動防汛巡查。另5月21日黃偉哲市長將再視察麻豆埤頭排水西邊寮橋改建工程、22日視察大灣排水瞭解實際防汛整備狀況。

防止豪大雨造成淹水災情，水利局已於汛期前積極做好各項整備工作，如各防汛開口契約皆已完成發包；去年0813豪雨後至今年4月易淹水地區的區域排水清淤達232公里（5.4萬立方）、雨水下水道清淤達76公里（1.7萬立方）、道路側溝清疏達到1481公里，均已達預定清淤目標。

位於低窪地區的57座抽水站、449台移動式抽水機皆已完成保養維護及預佈(含20台機動調度機組)。另為減少積淹水災情，水利局針對台南市9處防汛熱點（麻豆區埤頭社區、小埤社區，永康區崑山里-崑山科大，仁德區仁德里-台南交流道、中華醫大，安南區公親里、佃西里-公學路海佃路、海東里-安中路同安路、海西里-海尾社區）機動增佈移動式抽水機、防水擋板，並於必要時請區公所進行保全戶疏散撤離，同時配合自主防災社區啟動運轉，做好防汛準備。

各區域之防汛器材儲存備料補充也完成整備，如各公所已備妥砂包最低安全存量超過14萬包供民眾領用、水利局也備有10萬包作為緊急運用；此外，水利署補助購買及水利局既有的防水擋板1868片也分配予11個易淹水區公所運用。





為因應這次梅雨鋒面影響，水利局已於5月19日上午9時啟動三級開設，全體人員均已提高警覺，隨時待命，密切注意轄區水情預報資訊，並加強巡查，同時籲請市民可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解目前水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口或水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊蓋住，請市民協助清除或通報環保局及區公所協助處理，避免阻礙水流。

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