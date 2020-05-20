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路樹倒塌砸死人教育局慰問協助理賠　 通告各校全面加強樹木安全檢修

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▲台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹發生倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故。（圖／記者林悅攝）

▲台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹發生倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹，19日晚上突然倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故，教育局表示，將盡力協助家屬處理後事及後續理賠事宜，並請延平國中儘速將鄰近樹木做緊急處理，當晚立即通告各校加強檢視校園所轄範圍內的樹木健康及生長狀況與圍牆，避免再次發生意外。

▲台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹發生倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故。（圖／記者林悅攝）

意外發生後，台南市黃偉哲市長於第一時間即到場了解案情，指示市府相關單位積極處理後續事宜，並要求全面檢視路樹，預防類此意外再度發生。教育局鄭新輝局長和延平國中杜俊興校長也立即前往奇美醫院探視家屬，代表黃偉哲市長表達慰問與歉意，並表達將協助家屬處理後事及申請理賠事宜。對受損的車輛也會儘速辦理理賠作業。

為避免意外再發生，19日晚上教育局已立即通告各校，務必加強檢視校園轄管範圍內的樹木與圍牆是否會有傾斜或倒塌之虞，並依據教育局訂定的樹木修剪處理原則，做必要的支撐、修剪、治療、移植或移除。針對樹木外觀不易辨識的健康問題，也會統一請樹木專家協助進行檢視與處理。

▲台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹發生倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故。（圖／記者林悅攝）

▲台南市教育局人員前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為釐清樹木倒塌原因，以做為未來改善依據，教育局5月20日上午已邀請樹木醫生至校會勘，並請學校將樹木之根盤送專業單位化驗。另為避免再發生樹木傾倒，也請延平國中先將鄰近樹木做緊急支撐，並請專業單位進行樹木健康檢測。

▲台南市北區延平國中圍牆外人行步道路樹發生倒塌，壓損路旁停放車輛並導致蔡姓女騎士意外身亡遺憾事故。（圖／記者林悅攝）

鄭新輝局長表示，樹木可以益人，但若缺乏妥善管理也會傷人，學校針對樹木的管理除了例行修剪外，也應了解所轄管每一樹種的特性和生長狀況，並做妥適的修剪與管理，尤其雨季來臨或颱風季節前，應特別加強檢視，以避免意外發生。

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