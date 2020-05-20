科學儀器稽查PLUS登場　900台空氣品質微型感測器守護台南空品

▲台南市環保局為掌握轄內空氣品質狀況，共布建900台空氣品質微型感測器，分布在台南市共21處主要工業區或工業聚落監測空品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為掌握轄內空氣品質狀況，共布建900台空氣品質微型感測器，分布在台南市共21處主要工業區或工業聚落監測PM2.5、VOC等民眾關心項目之區域性數據變化，這些檢測資訊均在環保署空氣網揭露。

另外事業可透過這些資訊發現異常時，可立即檢視空氣污染防制設備是否落實運作，以達到自主管理目的，環保局也會啟動智慧稽查，針對違法業者予以裁處，呼籲本市工廠及工地之業主應妥善操作空污防制設備及落實防制措施。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，台南市布建的900台空氣品質微型感測器，因為體積小、數量多及準確性高，可彌補空氣盒子未能校正致數值準確性低之缺點，分布區域也會更深入民眾關心之居住區域及工業區鄰近區域，為使台南市空氣品質資訊公開化，民眾也可上網查詢環保署空氣網（網址: https://wot.epa.gov.tw/）了解居住區域空氣品質，讓全民共同監督空氣品質。

環保局長謝世傑說，台南市發展空氣品質物聯網目前已布建900台空氣品質微型感測器，可縮小污染源可疑範圍，鎖定高污染潛勢工廠及工地，初步已有稽查應用成果，今年空品不良期間已查獲22件違反空污法規定，並依法裁處358萬4千元，並增設高解析監視攝影機，可即時監控露天燃燒或逸散污染源等粒狀物逸散情形，讓污染行為無所遁形。

環保局呼籲，利用空氣品質微感器等科技利器進行智慧稽查已是一種趨勢，未來將持續運用及建立各式科技執法模式，請業者應加強自主管理及落實各項空氣污染防制措施，妥善操作各項空氣污染防制設備，避免造成空氣污染情形產生，以維護提升本市空氣品質。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！