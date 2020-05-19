記者郭世賢／基隆報導

基隆警第一分局接獲檢舉，轄區忠四路疑有職業大賭場流竄，分局長婁子才極為重視，指示偵查隊成立專案小組，19日凌晨部署警力展開雷霆查緝行動，當場查獲天九牌賭具一批、賭資21萬餘元等，主持人、會計、把風及賭客等共16名，經警訊後，將主持人、會計及把風等3人依刑法賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序法裁處。

▲ 茶行暗藏經營天九牌職業大賭場，基隆警深夜攻堅查獲16人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，案經偵查隊多日蒐證，鎖定賭場藏身於茶行，且於茶行門口安排把風人員，利用深夜時段聚賭，案經彙整卷證向基隆地方法院聲請搜索票獲准，19日凌晨1時許，部署警力展開查緝行動，當場查獲主持人、會計、把風及賭客等共16名，並查扣天九牌賭具一批、賭資21萬餘元、點鈔機、籌碼、監視器設備及無線電對講機等證物。

警方調查，2020年3月間承租作為職業賭場用，並刻意將三至四樓窗戶以木板封閉，以防透光及聲響擾鄰，營造無人居住之假象，另於茶行一樓裝置各個角度監視器鏡頭，且於騎樓再安排把風人員，手持無線電，隨時向四樓賭場通報一樓狀況，於2至3天在此聚賭一次，刻意以週期不定之方式提高警方查緝難度。

基隆警第一分局分局呼籲，賭博為萬惡的淵藪，易引起暴力討債的糾紛，不容職業賭場在本轄流竄，將持續針對職業賭場加強查緝，嚴打嚴辦，全力淨化社會治安。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆警查扣天九牌賭具一批、賭資21萬餘元、點鈔機、籌碼、監視器設備及無線電對講機等證物。

▲ 茶行一樓裝置各個角度監視器鏡頭，且於騎樓再安排把風人員。