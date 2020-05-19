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一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面南移至中南部上空，中南部將有局部豪雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，20日鋒面南移至中南部上空，中南部天氣不穩定，會有陣雨或雷雨甚至局部大雨或豪雨，目前梅雨鋒面從日本東南方海面向西南延伸，經過台灣中部上空，滯留鋒面在南北徘徊，這段時間慎防強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣。

氣象局預報，梅雨鋒面南側的西南風增強之後，挾帶從南海來的充沛水氣，讓全台灣濕透透，這周天氣由梅雨滯留鋒面主導，各地天氣不穩定，容易有局部大雨或豪雨發生，最顯著降雨時間落在21日至23日（周四至六），西南風增強的時段，暖濕的空氣經過台灣山脈地形抬升，可能在迎風面山區出現局部豪雨以上降雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局示警：21至23日嚴防最顯著降雨。

●氣象局預估未來一周天氣：

20日滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區也會有間歇性降雨，各地有局部大雨或豪雨發生機率。溫度方面，各地晨間低溫約22至25度頗為舒適，白天因為降雨關係，氣溫上升有限，各地高溫約26至29度。

21日至23日西南風增強及滯留鋒面持續影響，天氣不穩定，各地易有局部大雨或豪雨發生。尤其22日（周五）中南部山區有局部豪雨以上等級降雨發生機率；21、22日各地易有陣雨或雷雨，23日中南部容易有陣雨或雷雨，其他各地也有短暫陣雨或雷雨。

24日、25日 （周日、下周一）鋒面逐漸移至巴士海峽，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

26日（下周二）鋒面位於巴士海峽，南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

27日至29日（下周三至五）鋒面滯留於巴士海峽，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部。

對此，前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中指出，19日的這波降雨很快離開，雲林雨最大雨量達到超過200毫米，預估20日各地都有陣雨和雷雨，鋒面往南壓一些，中部、南部降雨機率比北部高，因滯留鋒面一直在台灣附近，一直到23、24日往南移動，全台降雨會相對緩和很多，但25日鋒面又開始往北移動，這就是梅雨鋒面特徵，南北徘徊、影響時間久，各地都有陣雨雷雨，劇烈天氣造成雷擊、強風、瞬間大雨，短時強降雨可能導致淹水，對流雲系雷雨胞經過容易發生致災性降雨。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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