雷雨胞靠近中！今降雨熱區出爐　周四起3天「全台防致災劇烈強降雨」

▲陳建安說，今晨海峽有零星對流移進西南部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳建安表示，今天（20日）受到鋒面影響，各地仍有局部大雨或豪雨發生機率；而強降雨時間集中在周四至周六，其中中南部山區有豪雨等級以上雨勢。氣象專家吳德榮提醒，周四起加強防範劇烈天氣的致災降雨。

陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今降雨情形和19日差不多，鋒面在台灣附近，降雨斷斷續續，不會特別強，而中南部下雨時間占比較多比例；今晨海峽有零星對流移進西南部，到上午會有些降雨，至於其他地方下下停停仍有空檔，有時雨勢會比較大。他說，今各地清晨低溫約22至25度，白天高溫約26到29度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳建安提醒，周四至周六低層西南風比這兩天增強很多，降雨全面性、雨勢比較大，降雨強度比較強，全台都會受到影響，各地有大雨或豪雨，其中中南部山區有豪雨等級以上降雨；周日、下周一鋒面南移，北部降雨趨緩，中南部還有短暫陣雨或雷雨，預估下周三以後雨勢會逐漸緩和。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，19日滯留鋒抵達，台灣已在不穩定大氣內，雲林、台南、桃園皆遇強對流或中尺度對流系統通過，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨），幸好還不是連續性或滯留性的，但仍造成短暫淹水現象；雲林在19日上午、下午各有一波中尺度對流系統通過，雨量249毫米冠全台。

▼氣象局提醒，周四至周六各地易有大雨或豪雨。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮提醒，滯留鋒的影響19日才第一天，未來還有好幾天，不排除出現更劇烈的天氣及致災性降雨，其威脅絕不可小覷；今晨4時紅外線衛星雲圖及雷達回波圖顯示，中部近海及台灣海峽南部有多胞型（Multicellular）雷雨胞消消長長，逐漸往中南部靠近。



吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒往南移，各地仍有陣雨或雷雨，有劇烈天氣發生的機率，中南部機率比北部高；周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，因西南風增強、大氣更不穩定，強對流或中尺度對流系統更容易被激發，而帶來劇烈天氣，致災性降雨出現的機率也提高，要密切注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。

吳德榮說，周日滯留鋒向南移至巴士海峽、出現空檔，仍有局部降雨的機率，但雨勢減緩許多；下周一至下周三滯留鋒又緩慢向北移動，降雨範圍由南向北逐漸擴展、再度籠罩全台，大氣仍不穩定，應持續注意劇烈天氣及致災性降雨的發生。