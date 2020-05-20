「梅雨重頭戲」將開始！最新預報西南氣流襲全台　賈新興曝高風險3天

▲氣象局表示，今中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局今天（20日）上午11時最新預報資料，將周五、周六的「西南風增強」提升為「西南氣流」等級，周四下午起至周五各地有陣雨或雷雨，中南部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。天氣風險公司總監賈新興表示，周五至周日是這波梅雨高風險期間。

氣象局表示，今至周四上午滯留鋒面影響，有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨。

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▼今晨0時至12時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四下午起滯留鋒面影響及西南風增強；周五、周六滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有大雨或豪雨，並有短時強降雨；周四下午起至周五各地有陣雨或雷雨，中南部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

氣象局說，周六中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨；周日、下周一鋒面南移，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；下周二鋒面位於巴士海峽，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書指出，今鋒面還是在台灣上空，中南部在鋒面上或是鋒面前方，面迎來自南海的西南風，容易有海上移入的對流系統帶來短暫陣雨或雷雨，同時沿著鋒面也會有對流系統發展起來的機會，天氣相當不穩定，有出現短時強降雨的可能性。

▲▼賈新興預測未來兩周和未來40天有利梅雨建立的大環境。（圖／翻攝賈新興臉書）

吳聖宇分析，北部、東北部目前雖然看起來比較空，但因為大氣不穩定度高，配合白天的熱力作用，同樣也會有些對流系統在陸地上或近海發展的機會，因此預報上也是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態；預估這波梅雨的重頭戲周四逐漸開始，請大家做好預防連續性強降雨的準備。

賈新興19日在臉書表示，根據14天和氣候模式梅雨指標預測，整個環境有利梅雨建立的條件至少到6月3日，至於6月16日至6月20日是否還有，需要再觀察。

賈新興指出，梅雨指標圖增加了紫色的線條，這是根據106年卓盈旻、盧孟明運用大尺度西南氣流指數，預報台灣梅雨季極端降雨頻率年際變化的論文；過去的資料顯示，當極端降雨事件發生時，有55%的西南氣流指數（southwesterly flow index）超過4，從圖中可看到周五至周日指數明顯超過4，以這波梅雨來說周五至周日是高風險期間，請大家先做好防災工作。