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北韓遞件反對台灣出席WHA！要求「為防疫」解持制裁行動

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▲▼世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

世界衛生大會18日起正式登場，儘管台灣在此波新冠肺炎疫情中，防疫成果出色，但WHO仍因壓力未邀台出席。根據《韓聯社》報導，北韓雖然沒有在這次的WHA上發言，但在遞交書面文件表達立場時，竟公開反對台灣加入WHA，認為讓台灣與會一事，明顯違反WHA議案的聯防合作精神，北韓方嚴重反對。此外，北韓也強調目前仍然零確診， 不過為了全球性的防疫，要求解除針對北韓的制裁行動。

根據《韓聯社》報導，北韓參加WHA時，雖然沒有在會議上發言，但是已經遞交書面文件表達立場，而相關聲明稿可以在WHO官網上瀏覽。北韓先是強調，「我國非常自豪目前仍未出現確診。」同時稱讚如此「成功的結果」都是出於領導人金正恩的優秀領導能力與國內免費的醫療體系。北韓在信件中稱，即使必須承受巨大的經濟損失，金正恩都不願意以任何東西來取代人民的生命與安全。

北韓在信中寫道，「想要阻止新冠肺炎持續擴大感染，需要各國攜手共同合作，因此強烈呼籲解除對於北韓的制裁活動，應該要堅決避免違反「聯合國憲章」與其他國際法的反人道主義制裁。」同時，北韓更稱，「應該要警戒某些國家，故意將新冠肺炎這樣的災難利用於不單純的政治目的。無視WHO的警告，不採取任何行動， 但是卻將所有責任轉嫁給WHO與其中一個會員國，是非常不負責任的行為。」暗批美國不該將新冠肺炎的責任歸咎於中國與WHO。

此外， 北韓更在文件中談到台灣與會問題時表示，如果讓台灣參加WHA，明顯違背了WHA議案，這個議題本身就不妥當，強調一切都是「助長會員國分裂」。

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