朱立倫隔空祝福蔡英文第二任期　呼籲：完全執政沒有再次倒退的空間

▲總統就職典禮，蔡英文宣示。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

520總統副總統就職典禮一早順利舉行，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，還有台中市長盧秀燕皆出席祝賀。前新北市長朱立倫雖未出席典禮，但在臉書發文祝福總統蔡英文，並呼籲執政黨沒有再次到退的空間，完全執政就必須完全負責。

本次就職典禮，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣已表示，不會出席典禮，馬英九更批評蔡英文，執政四年國家都在退步。

朱立倫表示，祝福蔡英文總統，第二任期能順利展開，台灣人民在2020年大選賦予蔡英文總統支持，未來四年執政黨必須帶領國家前進，沒有再次倒退的空間，完全執政就必須完全負責。

朱立倫說，許多議題面臨空前挑戰—民主法治、經濟發展、青年低薪、高齡長照、性別平等；政府在重視先進議題之外，必須兼顧各面向國政，打造一個更好的台灣。真正的民主社會，不需要過度強大的執政巨獸；真正的民主，需要會傾聽民意、足夠謙卑的執政黨，以及一個堅實有力的在野黨監督。

朱立倫強調，作為在野黨的一員，我們將深切承擔自己的責任—走訪台灣各地，為不同縣市、不同世代、不同領域的人民持續發聲，針對國政民生提出誠摯建言。「我們共同努力，祝福台灣，中華民國加油！」

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