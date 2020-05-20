高鐵啟動第二波減班！通勤族上班大塞爆　交通部認「確實不妥」

▲高鐵啟動第二波減班，但造成通勤族上班車廂壅塞。（圖／記者陳致平攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，高鐵自18日啟動第二波減班，由原第一階段每周調整41班，再減少147班，總計兩階段調減188班，預計實施到6月23日。但上路首日就引發通勤族抱怨，1小時只剩2班車，造成車廂塞爆，對此，交通部政務次長王國材今回應，這樣確實不妥，沒辦法保持社交距離，會去了解高鐵的規劃。

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▲對於高鐵第二波減班，王國材認為確實不妥。（圖／記者屠惠剛攝）

立委洪孟楷今在立法院交通委員會質詢時表示，現在國內疫情已經趨緩，但高鐵卻仍啟動第二波減班，導致通勤族抱怨自由座被塞爆，反而對於疫情是破口，且第二波還預計要實施到6月23日，造成通勤族不方便。

對此，王國材回應，這樣不妥，會造成社交距離沒辦法保持，會去了解高鐵後續的規劃。高鐵表示，主要是因應疫情持續衝擊運量，經整體評估考量，規劃本次「短期班表調整」，並配合28天前售票時程，於4/17日宣布、4/19起開放售票。

▲高鐵表示，因國內疫情控制得宜，會進行滾動式檢討。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高鐵說，配合本次短期班表調整，也有適度調節部分車次之自由座車廂數，以兼顧大眾運輸之便利性；另檢視近期平日下午四時至六時，各班次平均乘載率僅約三成。但由於近期國內疫情控制得宜，高鐵正密切觀察各時段、區間以及旅客需求，進行滾動式檢討。

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