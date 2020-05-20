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相差56歲！乾爺爺拐23歲妹鏡前全裸…開「12星座男女姿勢圖」：男友跟妳舒服嗎

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健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲她透過男友認識事發時高齡79歲的健身教練，進而成為「乾爺孫」，孰料對方竟對她伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

目前高齡82歲的葉姓前健美協會理事長爆出醜聞！3年多前他在自己經營的健身中心內，當著與他關係要好的女學員小綠（化名）面前打開「12星座男女性交姿勢圖」狂聊性事，又以檢視健身成果為由，要求小綠全身脫光，趁機出手摸胸、臀、腿、舔頸。法院審理後，判葉男有期徒刑1年確定，另外，還須賠償小綠10萬元，可上訴。

判決指出，案發時高齡79歲的葉男仍在自營的健身中心內擔任教練，而23歲的小綠透過男友介紹報名運動，由葉男指導，雙方交情甚篤，還以「乾爺孫」互稱。孰料，2017年12月27日深夜10時許，小綠應葉男的請託，將一幅畫作帶到健身中心，她見葉男當場拆開才驚知，這原來是一幅「12星座男女性交姿勢圖」！

小綠控訴，葉男還向她稱「可以透過哪個性愛姿勢達到高潮」，又以檢視健身成果為由，要求她脫光檢視身材，基於對葉男的信賴及對方的百般勸說之下，她只好勉為其難同意。不料，葉男竟假借膝蓋開刀，站著非常不舒服為由，要求小綠出手攙扶，趁機大力抱緊小綠，出手摸胸、腹、大腿、臀，還不顧反抗舔吻小綠的右頸部。

▲▼健身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉男假借檢視健身成果為由，對小綠伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

遭到親如乾爹的葉男傷害，小綠飽受驚嚇，出現情緒低落、失眠、懼怕異性、作惡夢、食慾下降、體重減輕、社交退縮等情形，罹患創傷後壓力症候群，曾吞服藥物試圖輕生，持續就醫治療中，事後決定向葉男提告求償60萬元。

針對小綠的種種指控，葉男辯稱，事發當日他已打烊並請小綠隔日再訪，是小綠堅持前來，當時他聽到小綠在健身中心最內側呼喊他，走過去才見到對方竟全身全裸，趕緊要小綠穿上衣物，但因他患有嚴重關節炎，起身時一時重心不穩才會讓小綠扶住身體，強調絕沒有舔吻小綠一事。

台中地方法院勘驗2人說法及相關事證後，採信小綠的說詞，且透過錄音譯文可知，葉男曾說，「……我說妳這樣子，妳那個男朋友是不是跟妳很舒服，讓你高潮，有時候有時候沒有對不對？我有這樣講！我有這樣！」、「我很喜歡妳」等語，不斷詢問小綠跟男友的性愛狀況，男友是否能讓小綠達到高潮等語，超出長輩對晚輩關心的禮儀分際，明顯是出於滿足自身性慾。

最後民事部分法院判葉男應賠償小綠10萬元，可上訴；至於刑事部分，台中地方法院審理後，依強制猥褻罪判葉男有期徒刑1年，案經上訴台中高分院、最高法院都遭到駁回，判刑1年確定。

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