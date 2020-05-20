台灣無法出席WHA　央視：這是國際社會對台獨的態度

▲世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

世界衛生組織18日以視訊模式召開第73屆世界衛生大會，台灣持續沒有獲邀。對此，大陸《央視新聞》19日發表社評，稱「世衛大會的決定，就是國際社會對『台獨』的態度」。

文章指出，世界衛生組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，「台灣作為中國的一個地區，當然沒有資格參加世衛大會；因為『世界上只有一個中國』這個鐵的事實不容質疑、鐵的原則無法撼動，即使霸道如美國，也不能。」

▲WHO秘書長譚德塞在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議發表談話。（圖／路透）

文章接著稱，曾經的2009年至2016年，台灣得以「中華臺北」名義、觀察員身份參加了世衛大會，是因為那個時候的兩岸雙方均堅持了體現一個中國原則的「九二共識」，在此基礎上通過兩岸協商才做出了彼時的特殊安排，所以，如今台灣連續4年無法參與世衛大會，完全是由民進黨當局一手造成的。

至於台灣當局表示，北京不分享疫情訊息。央視評論則回應，截至5月18日，大陸方面向台灣通報疫情資訊和分享技術資料共計155次，僅2019年以來，台灣衛生專家共16批24人次參加了世衛組織技術活動，「民進黨當局從不提及這些事實，只是一味地為了反中編織謊言、欺騙台灣民眾。」

對於為期僅2天的第73屆世界衛生大會，文章指出，這些寶貴的時間當然應該留給世界各國，用來充分討論如何合作應對疫情，而民進黨當局專挑此時，把政治操弄帶入這樣一個專業性、技術性的國際組織，既愚蠢又可笑，當然會遭到國際社會的普遍反對，「世衛大會主席選擇不經任何辯論，直接宣佈不將涉台提案列入議程，表達出的正是國際社會對『台獨』無理取鬧的厭惡態度。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

不過，對於台灣無法出席WHA，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則予以譴責。他認為，將台灣排除在外的舉動，再一次損害組織的信譽，「總幹事缺乏獨立性，剝奪了能在大會中，汲取台灣在因應大流行疾病方面彙整的專業科學知識與經驗，並在世界最需要的時候，進一步損害了世衛組織的信譽和效力。」