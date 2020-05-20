台灣被擋WHA門外　人民日報：民進黨破壞抗疫合作

▲WHA不邀台灣參加視訊大會。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開，備受關注的「台灣以觀察員身份參加大會」提案遭到擱置，留待下半年復會再討論。對此，大陸官媒《人民日報》發表評論文章表示，疫情發生以來，民進黨當局上躥下跳，反復炒作世衛組織涉台問題，大肆捏造散佈謠言，「這一切，大家都看在眼裡，記在心上。」甚至點名台灣干擾大會進程、破壞抗疫合作。

人民日報海外版20日發表題為《台灣不能參加WHA，民進黨當局能怪誰？》的評論，文章表示，在全球抗擊疫情的大背景下，民進黨當局自認為風來了，為了能參加今年的WHA，可謂絞盡腦汁，如今一盆涼水澆透頂，應該覺悟了；誠如島內有識之士所言，民進黨當局應理性務實改善兩岸關係，「大陸打壓」不該是藉口與障礙。

評論指出，民進黨當局放任兩岸關係變冷，卻炒作參加WHA問題，不是為了獲得技術參數，不是為了維護台灣民眾健康權益，並非真正關注公共衛生問題，而是「項莊舞劍，意在沛公」，出於政黨私利將防疫議題政治化，為的是在島內外凸顯台灣的所謂 「國際空間」議題，為民進黨的執政背書，為「台獨」理念張目。

▲世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文章重申，「台灣地區作為中國的一部分，其參與國際組織問題必須遵照一個中國原則處理；如今民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，已經導致台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在。」

評論還點名美國大打「台灣牌」下，民進黨當局見竿就爬，以為中美關係處於複雜局面是其謀求「法理台獨」外部支持的良機，但甘心做美國的馬前卒，是將台灣推向更危險境地；如今事實俱在，美方口惠而實不至，並沒有為民進黨當局拓展所謂國際空間提供任何實質幫助；而嚴重干擾大會進程、破壞抗疫合作的國際印象，民進黨當局是跑不掉的。

文章最後呼籲民進黨切莫打錯算盤算錯帳，挾洋自重無用，「以疫謀獨」沒門，「如果還執迷不悟，一意玩火，無異於將2300多萬台灣同胞的利益福祉作為自己的政治賭注，無視『九二共識』者，輸贏自現，廣大台灣同胞當擦亮眼睛，看清誰真正在為台灣同胞謀福祉，誰又一再以台胞利益為籌碼謀取私利。」

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