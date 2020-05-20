快訊／「台灣人都是英雄」蔡英文：我不會退縮！因為我有你們

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午完成宣誓就職後，10時抵達台北賓館，預計發表長達25分鐘的就職演說。總統蔡英文就職演說中強調，台灣未來面對的挑戰只會越來越多，不過，自己不會退縮，「因為我有你們」。

蔡英文表示，下一個四年任期即將開始，「我要向你們所有人致敬。所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。不過，我不會退縮，因為我有你們。」

蔡英文提到，未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多，「不過，我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家。我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。」

蔡英文說，「我由衷期許所有的國人同胞，要記得過去這幾個月，上下一心、緊緊相依、克服難關的感動。中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。」

蔡英文向國人喊話，「親愛的國人同胞，未來的旅程還很長，台灣的故事，也正在展開下一頁。台灣的故事，屬於每一個人，也需要每一個人。兩千三百萬的台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。謝謝大家。」