西區國民運動中心再現曙光！　立委王美惠成功爭取列入前瞻

▲圖為嘉義市國民東區運動中心，在當地立委王美惠成功爭取下，未來西區也將有另一座。（圖／翻攝維基百科）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院召開經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及環境衛生聯席會議，審查前瞻基礎建設特別條例。立法委員王美惠於附帶決議提出要求教育部將嘉義市西區國民運動中心列入前瞻第二期計畫，立法院正式通過，讓西區國民運動中心再現曙光。

▲立委王美惠成功爭取西區國民運動中心列入前瞻 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠在質詢時表示教育部部長曾經承諾過會再評估後將西區國民中心列入前瞻2.0，她要求教育部儘速實踐對嘉義市的承諾，教育部次長林騰蛟答詢時則表示教育部會爭取前瞻2.0 的經費，而嘉義市在評估後確知有增建的需要的話，可以提申請，教育部也會予以審核，不過前提是嘉義市政府要先提出計畫。

西區國民運動中心嘉義市政府原選址在港坪運動公園旁「文中五」預定地，然而本月在衡量可利用空間後臨時更改預定地，新址為劉厝里二二八公園國家紀念公園附近的「文小二一」預定地。

王美惠強調，目前教育部已同意爭取預算，也通過附帶決議要求教育部針對嘉義市政府的提案考量列入前瞻2.0，讓後續推動進度可以加速，王美惠也希望嘉義市政府能夠儘速開始各項規劃，向中央提出計畫，滿足嘉義市民的期待。

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