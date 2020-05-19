　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水利會改制在即　「反消滅水利會全國自救總會」5/29桃園成立

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲反消滅水利會全國自救總會529成立

▲「反消滅水利會全國自救總會」由桃園農田水利會會長黃金春擔任召集人。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國各農田水利會即將在10月1日改制，民進黨前中常委、現任桃園農田水利會會長黃金春，19日邀集瑠公、台中、彰化、嘉南等10多個水利會的會務委員，於該會召開「反消滅水利會全國自救總會」籌備會，前台南縣長蘇煥智亦出席，會中推舉黃金春擔任召集人，5月29日邀集全國17個農田水利會會務委員，在桃園舉行成立大會。

針對水利會改制，黃金春重砲抨擊農委會主委陳吉仲，並不是來輔導農民，而是來欺壓農民，陳吉仲才是民進黨執政的少數既得利益者，而台灣農田水利會是一個被出賣的農民組織。前台南縣長蘇煥智指出，農田水利會為公法人，不能透過修法就讓它消失，此舉無疑是剝奪150萬名會員的選舉權，這不是改制，根本就是沒收。▲反消滅水利會全國自救總會529成立

▲黃金春抨擊中共政府強奪主權，小英政府強佔民產。（圖／黃金春提供）

黃金春並提出反對水利會改制的八大要點，分別是：
一、水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。日本人設置水圳等水利設施時，清楚知道用地的來源是農民。所以發展成「公法人」的管理形式。首先，產權屬於灌區的農民，但賦予水權與水資源開發的權力，以及維護農水路的責任。
二、水利會的財產屬於灌區的農民，不屬於政府。公法人的特色就是：「自我管理、自給自足」所以，水利會的經費，來自徵收水費而非政府補助。水利會職員的薪水，來自水利會而非政府。1970年新海水利會出現財務問題，由桃園水利會合併。
三、水利會6,000億民間資產，政府一紙立法就沒收？農水法認為改制後的水利會，資產負債由政府概括承受，但全台水利會的資產將近6,000億元，難道一紙立法就能全數沒收？

四、農水法必須暫停審議，公開接受審視與質疑！
五、剝削會員選舉權，大開民主倒車。台灣一直主張是主權在民的國家，以選票選出自己的總統，捍衛自己的人民。水利會是自治公法人，為什麼不能由會員直選，選出自己的會長，捍衛自己的權益，落實民主？把一個有手有腳的自治公法人斷手斷腳，這就是民主嗎？
六、誰才是少數既得利益者？農委會主委說「改制造成少數既得利益者損害這也沒辦法」，請問誰是少數既得利益者？農民6,000億財產的損害叫做沒辦法？民選產生的會長、會務委員是少數既得利益者？主委的官位難道不是因民主選舉民進黨執政的少數既得利益者嗎。

七、代農民繳納會費的「德政」，淪為反客為主的「惡魔」。農委會只因代會員繳納會費，便成為主管機關，26年前代繳的金額，迄今未調，造成各利會苦撐，經營困難。自來水向水利會購買灌溉用水，一噸3.33元，農委會代繳會費，一噸0.3元計，10倍之差才是造成財政困難之主因。
八、主管機關監督不善應易主。若政府真要永續經營，水利會就不該隸屬農委會，而應回歸經濟部水利署，農委會的業務屬性與水利會大相逕庭，除了代繳會費並無相關，讓相關業務的機關統一督導。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

爸玩橡皮筋啪一聲...柴「甩頭顫動」 媽準備算帳卻發現：疑？還在手上

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

反消滅水利會全國自救總會5/29成立

國道救拋飛男童黃薰儀受邀教授CPR

王美惠爭取西區國民運動中心列入前瞻

警政署長陳家欽嘉市慰問基層員警

東石國中體育館整建兼具觀光休閒用途

嘉大跨域學習獲「2020商業實戰提案賽」優勝

社區心理衛生中心東石開幕提供心理諮商服務

嘉市推免費C肝篩檢

警政署長慰勉嘉縣員警

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

桃園市府資收加碼　最高每月5000元

龜山停18立體智慧停車場　開工

更多熱門

相關新聞

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

桃園農田水利會青埔行政大樓新建工程，因位於高鐵桃園站前、是青埔特區內的首座「地標建築」，興建過程中，工程進度與何時竣工，備受地方關注。據指出，這座新建行政大樓，原擬設在桃園區中路水利會行政專區，因該會轄管灌溉區域包括新北、桃園和竹縣三縣市農田，經會務委員提案而改在交通便捷的高鐵青埔特區興設。

水利會改制　桃園埤塘養殖戶提訴求

水利會改制　桃園埤塘養殖戶提訴求

水利會青埔行政大樓　施工進度超前

水利會青埔行政大樓　施工進度超前

桃園限定　水利會員工埤塘生態觀摩

桃園限定　水利會員工埤塘生態觀摩

水利會員工在職訓練　人員分流辦理

水利會員工在職訓練　人員分流辦理

關鍵字：

水利會改制反消滅水利會全國自救總會黃金春桃園農田水利會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面