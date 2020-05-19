水利會改制在即　「反消滅水利會全國自救總會」5/29桃園成立

▲「反消滅水利會全國自救總會」由桃園農田水利會會長黃金春擔任召集人。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國各農田水利會即將在10月1日改制，民進黨前中常委、現任桃園農田水利會會長黃金春，19日邀集瑠公、台中、彰化、嘉南等10多個水利會的會務委員，於該會召開「反消滅水利會全國自救總會」籌備會，前台南縣長蘇煥智亦出席，會中推舉黃金春擔任召集人，5月29日邀集全國17個農田水利會會務委員，在桃園舉行成立大會。

針對水利會改制，黃金春重砲抨擊農委會主委陳吉仲，並不是來輔導農民，而是來欺壓農民，陳吉仲才是民進黨執政的少數既得利益者，而台灣農田水利會是一個被出賣的農民組織。前台南縣長蘇煥智指出，農田水利會為公法人，不能透過修法就讓它消失，此舉無疑是剝奪150萬名會員的選舉權，這不是改制，根本就是沒收。

▲黃金春抨擊中共政府強奪主權，小英政府強佔民產。（圖／黃金春提供）

黃金春並提出反對水利會改制的八大要點，分別是：

一、水利會在台灣的歷史，比中華民國在台灣更久。日本人設置水圳等水利設施時，清楚知道用地的來源是農民。所以發展成「公法人」的管理形式。首先，產權屬於灌區的農民，但賦予水權與水資源開發的權力，以及維護農水路的責任。

二、水利會的財產屬於灌區的農民，不屬於政府。公法人的特色就是：「自我管理、自給自足」所以，水利會的經費，來自徵收水費而非政府補助。水利會職員的薪水，來自水利會而非政府。1970年新海水利會出現財務問題，由桃園水利會合併。

三、水利會6,000億民間資產，政府一紙立法就沒收？農水法認為改制後的水利會，資產負債由政府概括承受，但全台水利會的資產將近6,000億元，難道一紙立法就能全數沒收？

四、農水法必須暫停審議，公開接受審視與質疑！

五、剝削會員選舉權，大開民主倒車。台灣一直主張是主權在民的國家，以選票選出自己的總統，捍衛自己的人民。水利會是自治公法人，為什麼不能由會員直選，選出自己的會長，捍衛自己的權益，落實民主？把一個有手有腳的自治公法人斷手斷腳，這就是民主嗎？

六、誰才是少數既得利益者？農委會主委說「改制造成少數既得利益者損害這也沒辦法」，請問誰是少數既得利益者？農民6,000億財產的損害叫做沒辦法？民選產生的會長、會務委員是少數既得利益者？主委的官位難道不是因民主選舉民進黨執政的少數既得利益者嗎。

七、代農民繳納會費的「德政」，淪為反客為主的「惡魔」。農委會只因代會員繳納會費，便成為主管機關，26年前代繳的金額，迄今未調，造成各利會苦撐，經營困難。自來水向水利會購買灌溉用水，一噸3.33元，農委會代繳會費，一噸0.3元計，10倍之差才是造成財政困難之主因。

八、主管機關監督不善應易主。若政府真要永續經營，水利會就不該隸屬農委會，而應回歸經濟部水利署，農委會的業務屬性與水利會大相逕庭，除了代繳會費並無相關，讓相關業務的機關統一督導。

・不只划算，是超級划算