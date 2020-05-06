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水利會改制　桃園埤塘養殖業者提3訴求期權益受重視

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▲水利會改制，桃園埤塘養殖戶提訴求

▲期桃園埤塘養殖業者權益受重視，胡榕展赴立法院公聽會提出3點訴求，為。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

全台農田水利會即將改制為公務機關，承租水利會埤塘的養殖戶，對於己身權益迄今未獲重視，憂心未來生計受影響，由桃園市養殖漁業發展協會理事長胡榕展等人6日赴立法院公聽會提出3點訴求，包括未來的埤塘養殖戶，如何承租水利會埤塘等，建請農委會重視，以免相關產業受衝擊。▲水利會改制，桃園埤塘養殖戶提訴求

▲胡榕展赴立法院公聽會提出3點訴求，並拜會立委黃世杰(中)爭取支持。（圖／胡榕展提供）

胡榕展說，桃園有千塘之鄉美名，埤塘的養殖漁業文化從先祖開墾埤塘就開始，至今已有上百年歷史，也發展出完整的產業鏈，從養殖戶、網工、運銷商、設備、飼料廠、釣魚池、到市場以及聞名的石門活魚觀光產業，關聯了成千上萬的基層生計及民生經濟，除供應國內水產，更可外銷國際，台灣鯛是很有名的，奠定我國糧食安全的基礎。

然水利會即將改制，承租埤塘的養殖漁民，對於攸關他們的權益卻什麼都不知？因此站在埤塘養殖的漁民立場，提出下列3點訴求：1．未來的埤塘養殖戶如何繼續與水利會簽約？請農委會和埤塘養殖戶召開公聽會或座談會，每年各生產區都有漁業座談會，希望漁業署也能安排桃園場。2．養魚一定要有水，而水利小組長是第一線農民調配水源，希望能繼續由農民選出，並要具有公信力與協調能力的人。▲水利會改制，桃園埤塘養殖戶提訴求

▲桃園埤塘養殖漁業文化，至今已有上百年歷史。（圖／胡榕展提供）

3．在改制後，不希望政府在拿到農民的埤塘土地後，又以國有地的名義，強硬的在埤塘上種電，如目前種電的8-20埤塘，除影響生態以外，對於養殖戶已損失慘重，現在已淪為沒有經營漁業價值的埤塘，等於廢了一大片數十甲的良田，希望農委會正視。

全台農田水利會將在今年10月1日改制為公務機關，距改制日期不到5個月，立法院經濟委員會6日舉行「農田水利法草案」公聽會聽取各界意見。桃園市養殖漁業發展協會理事長胡榕展率監事劉邦杰等養殖渔民前往參加，並拜會立委黃世杰，反應桃園養殖漁民心聲。

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