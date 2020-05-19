今日大雨只是開始！強西南風周四助攻　2地區警戒「致災性強降雨」

▲滯留鋒面影響，各地不斷有一陣陣大雨或雷雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面今起影響台灣，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，今天的大雨只是開始，梅雨鋒面已經抵達，目前就在台灣上空，三不五時就會有對流發展起來，今天許多地方已經有一陣陣大雨或雷雨，但「真正的強降雨時段還沒來」，周四至周六強盛西南風來湊一腳，讓鋒面更強化，此時非常容易出現致災性的強降雨。

台灣颱風論壇表示，未來幾日，鋒面就在台灣上空擺盪，北一點，北部雨水多，卡中間，通通有獎，南一點就會南部雨水多。鋒面的位置決定降雨的空間，這部分需要滾動式更新。

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台灣颱風論壇也再次提醒，「真正的強降雨時段還沒來」，周四至周六強盛西南風來湊一腳，讓鋒面更強化，此時非常容易出現致災性的強降雨。

▲北北基等17縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

豪雨特報：雲林縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣

氣象局簡正伍婉華表示，梅雨鋒面目前南移到台灣中部上空，氣象局持續發布豪雨特報，西半部、宜蘭及澎湖有機會出現局部大雨，其中，較強對流雲系往雲林靠近，因此針對雲林持續發布豪雨特報。

今入夜之後各地雨勢較緩和，不過還是會有短暫陣雨或雷雨，明天鋒面移至中南部上空，屆時中南部降雨會更明顯，有陣雨、雷雨或局部性大雨、豪雨，北部、東北部明雨勢緩和許多，但仍要注意短暫陣雨或雷雨。

▲鋒面滯留在台灣上空南北徘徊，周四再加上西南風增強，到周六前雨勢將更劇烈。（圖／中央氣象局）

周四開始西南風增強，很容易有旺盛對流雲系發展，尤其周四、五、六這三天，各地雨勢會比明天還明顯，有大雨或豪雨發生機率，其中，周五雨勢最劇烈，中南部山區可能有豪雨以上等級降雨出現。

氣象局提醒，鋒面在台灣上空南北徘徊，一旦對流雲系形成，就容易帶來瞬間短時強降雨等劇烈天氣，氣象局會隨時發布天氣特報，提醒大家留意最新預報。根據預報，鋒面將會徘徊到周五，周日南移到巴士海峽後，會停留約2-3，不過南部、中部天氣仍會不穩定。

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