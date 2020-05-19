鄭麗君選台北市長？　吳思瑤：嘿嘿這是屬於我們的秘密

▲吳思瑤、鄭麗君。（圖／翻攝吳思瑤臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

文化部長鄭麗君不續任，並表示「已完成階段性任務」、「我們會再相遇」等，引發外界猜測是否參選2022台北市長？她日前表示「此時此刻沒有參選的想法和規劃」。不過，對於鄭麗君是否選台北市長，民進黨立委吳思瑤賣關子說「這是屬於我們的秘密」。

吳思瑤19日在臉書表示，「掰掰，鄭麗君部長。哈囉，我的姐妹淘麗君！」一樣熱愛藝術文化，她跟鄭麗君長期以來是文化工作的戰友，鄭麗君在行政部門，她在國會，兩人無役不與，合作痛快。

吳思瑤提到，同為女性，對女性從政的辛苦也點滴在心，彼此支持，相惜相憐，今天鄭麗君來告別，像是家教老師一樣，對學生耳提面命，一籮筐地交代一些後續還需要持續推動的政策，希望她繼續緊盯、協助。

吳思瑤提及，聊完文化工作，兩人又吱吱喳喳談起卸下公職後的計畫，陪小孩，好好放鬆一下的生活規劃，「不要懷疑，第二張照片的嘻笑模樣是我們私下相處的真實樣貌」。

對於大家關心的台北市長選舉，吳思瑤賣關子地說，「嘿嘿，這是屬於我們的秘密，無法公開囉！」。

吳思瑤還說，「送走鄭部長，迎來麗君姐。為她的卓越表現喝采，也替她未來的新生活送上祝福。」、「最棒的文化部長」、「麗君姐有交代思瑤妹有在聽」、「有思瑤在文化請放心」。

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